«Бурятский Твин Пикс»: Ксения Собчак провела расследование про убийство в республике



Чтобы найти виновных, мать одной из девушек поведала, что они обращались за помощью к шаманам. Один из них рассказал примерную картину расправы. Для ритуала он использовал водку, которую плескал на стену. Образовавшиеся пятна говорили ему, что произошло в тот злополучный день.



- Вот видите потёки? Вот это ваша, а это другая девчонка. А там ещё одна за деревом прячется. Вашу бьют, избита она вся, голова пробита, чем-то крепким били, а вторая девчонка побежала. Но доказать вам это будет очень сложно, там замешана «мохнатая рука». Но ваша дочь жестоко отомстит, – передавала слова шамана мать погибшей девушки. - Так с годами и живём, что возмездие будет.



Всё село знало, что в тот вечер девушки отправили гулять со стражами порядка. После трагедии сельчане заподозрили в убийстве одного из молодых милиционеров, который на сегодня занимает высокий пост. Расследованием дела тогда занялись он и двое его приятелей. Как выяснилось позже, эти приятели, согласно следствию, оказались причастны к расправе. «Прикомандировали» ещё одного правоохранителя из Улан-Удэ, который потом



- Я у него лично спрашивал, он мне отвечал «Я этого не совершал», - рассказал отец одной из девушек о том самом молодом милиционере.



«Прикомандированный» милиционер на сегодня уже не работает в правоохранительных органах, он уже пенсионер и трудится охранником на рынке. Он признался, что испытывает чувство вины перед родителями, что не довёл дело до конца.



- Дали бы мне ещё две недели, может быть, раскрыл бы, - с сожалением рассказал бывший правоохранитель.



В фильме выяснилось, что расследованием дела занимались ещё двое милиционеров. Но они погибли в разное время при разных обстоятельствах. А после их смерти из дела пропали материалы, наработанные ими.



Также выяснилось, что была третья потерпевшая, которой чудом удалось выжить. Об этом стало известно недавно. Однако, по словам сестры одной из погибших девушек, её признали невменяемой. Родители тоже не знали, что в тот вечер с их дочерьми



Расследовавший тогда дело милиционер пришёл в дом к выжившей и напрямую спросил, почему она 17 лет назад не пришла в отдел и не рассказала всё, что ей известно.



Между ними состоялся такой диалог: Чтобы найти виновных, мать одной из девушек поведала, что они обращались за помощью к шаманам. Один из них рассказал примерную картину расправы. Для ритуала он использовал водку, которую плескал на стену. Образовавшиеся пятна говорили ему, что произошло в тот злополучный день.- Вот видите потёки? Вот это ваша, а это другая девчонка. А там ещё одна за деревом прячется. Вашу бьют, избита она вся, голова пробита, чем-то крепким били, а вторая девчонка побежала. Но доказать вам это будет очень сложно, там замешана «мохнатая рука». Но ваша дочь жестоко отомстит, – передавала слова шамана мать погибшей девушки. - Так с годами и живём, что возмездие будет.Всё село знало, что в тот вечер девушки отправили гулять со стражами порядка. После трагедии сельчане заподозрили в убийстве одного из молодых милиционеров, который на сегодня занимает высокий пост. Расследованием дела тогда занялись он и двое его приятелей. Как выяснилось позже, эти приятели, согласно следствию, оказались причастны к расправе. «Прикомандировали» ещё одного правоохранителя из Улан-Удэ, который потом пожалел , что не начал расследование «со своих».- Я у него лично спрашивал, он мне отвечал «Я этого не совершал», - рассказал отец одной из девушек о том самом молодом милиционере.«Прикомандированный» милиционер на сегодня уже не работает в правоохранительных органах, он уже пенсионер и трудится охранником на рынке. Он признался, что испытывает чувство вины перед родителями, что не довёл дело до конца.- Дали бы мне ещё две недели, может быть, раскрыл бы, - с сожалением рассказал бывший правоохранитель.В фильме выяснилось, что расследованием дела занимались ещё двое милиционеров. Но они погибли в разное время при разных обстоятельствах. А после их смерти из дела пропали материалы, наработанные ими.Также выяснилось, что была третья потерпевшая, которой чудом удалось выжить. Об этом стало известно недавно. Однако, по словам сестры одной из погибших девушек, её признали невменяемой. Родители тоже не знали, что в тот вечер с их дочерьми была третья девушка Расследовавший тогда дело милиционер пришёл в дом к выжившей и напрямую спросил, почему она 17 лет назад не пришла в отдел и не рассказала всё, что ей известно.Между ними состоялся такой диалог:



- Зачем? Чтобы они потом меня убили? – говорит девушка.

- Угрожали что ли? - интересуется бывший правоохранитель.

- Да, конечно, - подтверждает она.

- А почему ты 17 лет молчала-то? – задает он вопрос.

- Потому что они мне обещали, что будет охрана, а охраны нет никакой. А тогда меня и топили, и следили за мной. Мне из-за этого пришлось уехать отсюда, - объясняет она.



Родители высокопоставленного правоохранителя, которого сельчане винят в расправе, признаются, что их сын не причастен убийству. Также во время интервью с родителями Ксения Собчак по телефону пообщалась с их сыном, и он пообещал связаться с Ксенией, но в фильме сообщили, что он так и не перезвонил.



Также известной телеведущей удалось пообщаться с третьей выжившей девушкой. Она рассказала свою версию событий. По её словам, у одного из милиционеров в тот день жена рожала в роддоме. Они вшестером поехали отмечать это событие к горе. Потом компания поехала в местность Клюквенная падь. По словам девушки, подруга пошутила, что она больна сифилисом, и один из милиционеров разозлился. Она отметила, что в момент расправы ушла в туалет и только слышала крики. В итоге не стала возвращаться и ушла.



В конце программы родители погибших сказали, что они хотят справедливого расследования и завершения уголовного дела.



На сегодня обвиняемые по делу находятся под стражей.



Также в фильме показали, как местные жители угощали Ксению Собчак чебуреками, тортом и фотографировались на память.

