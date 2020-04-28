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Коронавирус пришёл в ещё один район Бурятии

Коронавирус пришёл в ещё один район Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Заболевший житель Кижингинского района не знает, где мог заразиться

В Бурятии на один район, где есть больные коронавирусом, стало больше. Первый случай COVID-19 зарегистрирован в Кижингинском районе.

- Житель Кижингинского района был обследован на новую коронавирусную инфекцию в рамках мониторинга за внебольничными пневмониями. Мужчина был госпитализирован 25 апреля в инфекционное отделение Кижингинской центральной районной больницы. Обследован на COVID-19, и 27 апреля поставлен диагноз, - сообщили сегодня в республиканском оперштабе.

Сейчас больной госпитализирован в инфекционный стационар для приёма пациентов с COVID-19 в Улан-Удэ.

Со слов заболевшего, в последнее время он никуда не выезжал, контактов с прибывшими в республику не имел. Источник инфицирования устанавливается.

На сегодня установлено 23 контактных с ним лица. Проводится их лабораторное обследование и установлено меднаблюдение.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях коронавирус добрался до отдалённого Муйского района Бурятии. Также два первых случая заражения коронавирусом подтвердились в Северо-Байкальском районе - заболели супруги.

Итого список районов, где есть заражённые коронавирусом, выглядит следующим образом: Улан-Удэ, Прибайкальский, Баргузинский, Тарбагатайский, Мухоршибирский, Заиграевский, Иволгинский, Еравнинский, Джидинский, Бичурский, Муйский, Северо-Байкальский, Кижингинский.

На утро 28 апреля в Бурятии  245 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. Сегодня скончалась третья пациентка с коронавирусом.

коронавирус Кижингинский район
 
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