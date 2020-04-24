Читинец устроил игровой клуб на съёмной квартире

Доступ в клуб имели только постоянные игроки



На 30-летнего жителя Читы возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ).



По данным следствия, с января 2019 года читинец организовал незаконный игровой клуб в арендуемой квартире. В квартире были оборудовано более десятка игровых мест. Доступ в клуб имели только постоянные игроки, которые должны были заранее позвонить по определённому номеру телефона.



С начала деятельности незаконного клуба его организатор получил доход в сумме не менее 1,5 млн рублей.



- Несмотря на тщательную конспирацию, о деятельности незаконного игорного клуба стало известно сотрудникам полиции, которые передали материалы оперативной разработки следователям СКР. В ходе обыска изъяты 12 ноутбуков, используемых в качестве игрового оборудования, несколько мобильных телефонов, около 15 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



