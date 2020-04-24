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23 Апреля

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Читинец устроил игровой клуб на съёмной квартире

Происшествия, 
Доступ в клуб имели только постоянные игроки

На 30-летнего жителя Читы возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ).

По данным следствия, с января 2019 года читинец организовал незаконный игровой клуб в арендуемой квартире. В квартире были оборудовано более десятка игровых мест. Доступ в клуб имели только постоянные игроки, которые должны были заранее позвонить по определённому номеру телефона.

С начала деятельности незаконного клуба его организатор получил доход в сумме не менее 1,5 млн рублей.

- Несмотря на тщательную конспирацию, о деятельности незаконного игорного клуба стало известно сотрудникам полиции, которые передали материалы оперативной разработки следователям СКР. В ходе обыска изъяты 12 ноутбуков, используемых в качестве игрового оборудования, несколько мобильных телефонов, около 15 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

игорный бизнес
 
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