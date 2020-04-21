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Жители Бурятии могут сдать платный анализ на коронавирус

Жители Бурятии могут сдать платный анализ на коронавирус
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Платные анализы будут проводиться только здоровым жителям республики

В Бурятии по состоянию на 21 апреля зарегистрировано 153 случая заражения коронавирусной инфекцией. В отделении реанимации находятся четверо пациентов, одна из них – 90-летняя пациентка, находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). 

Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что жители Бурятии могут сдать платные анализы на коронавирус. Лабораторные исследования будут проводить на базе Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко.

Евгения Лудупова отметила, что платные анализы будут проводиться только здоровым гражданам без анамнеза: которые не были в контакте с заболевшими и не посещали территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Для людей с клиникой ОРВИ, прибывающих из зарубежных стран и неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов России, пациентов с пневмонией и категорий группы риска порядок обследований остается прежним и на бесплатной основе.

Организация платного обследования не повлияет на скорость выявления больных. Бюджетные средства не будут задействованы в закупке тестов для обследования, отметили в пресс-службе больницы.

- Мы получаем много обращений по поводу платного обследования по желанию. И готовы начать проводить тесты на антитела к коронавирусу на базе республиканской больницы. Платные тесты будут проводиться для пациентов без респираторных симптомов и не контактировавших с заболевшими, если это необходимо для самоуспокоения. С симптомами ОРВИ никуда идти не нужно, также необходимо оставаться дома и вызвать врача на дом. Подчеркиваю, что платные анализы – для здоровых граждан. У каждого должен быть выбор, и мы его обеспечиваем, - рассказала министр.

Для забора проб в организации, где анализы желают сдать свыше 10 человек, будут выезжать мобильные комплексы, в которых созданы условия для максимально безопасной работы.

Анализ проводится по предварительной записи, обращаться в Call-центр РКБ имени Семашко. 

Подготовка к исследованию:

Необходимо как минимум за 1 час до взятия мазков из ротоглотки (зева):

- не употреблять пищу;
- не пить;
- не чистить зубы;
- не полоскать рот/горло;
- не жевать жевательную резинку;
- не курить.

За 3-4 часа до взятия мазков из носа:

- не закапывать капли/спреи;
- не промывать нос.


коронавирус
 
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