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В Иркутской области умер первый больной коронавирусом

В Иркутской области умер первый больной коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Это первый зарегистрированный случая смерти от коронавируса в Сибири

В Иркутской области сегодня в инфекционной больнице скончался пациент, у которого официально был подтверждён коронавирус. Мужчине было 62 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Это первый зарегистрированный случай смерти от коронавируса в Сибири.

На 14.00 6 апреля в Иркутской области 13 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, один пациент имеет сомнительный результат исследования. У четырёх пациентов с сомнительным результатом диагноз не подтвержден.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии по состоянию на 6 апреля зарегистрировано 43 случая заражения коронавирусом, шесть человек в реанимации, в том числе одна пациентка находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких
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