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В Бурятии одна пациентка с коронавирусом на аппарате ИВЛ

В Бурятии одна пациентка с коронавирусом на аппарате ИВЛ
Происшествия, 
У женщины имеются тяжёлые сопутствующие заболевания

В реанимации в республиканской инфекционной больнице сейчас находятся шесть пациентов, больных коронавирусной инфекцией COVID-19. В том числе одна пациентка находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сообщила сегодня журналистам министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

- Шесть человек находятся в отделении реанимации. Одна пациентка, возрастная, имеющая тяжёлые сопутствующие заболевания, находится после инсульта: в тяжёлом состоянии - на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Сегодня мы консультируемся и с Москвой, и с нашими ведущими врачами, поэтому всё необходимое делается, лекарства есть. Очень надеемся на положительный результат, - сообщила Евгения Лудупова.

У всех восьми детей, больных коронавирусом, заболевание проходит в лёгкой форме.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии число больных коронавирусом выросло до 43 человек. У восьми граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы были направлены в научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока в Иркутск.
коронавирус инфекционная больница
 
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