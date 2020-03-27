В Бурятии число больных коронавирусом выросло до восьми

Все больные госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу
В Бурятии на 22.00 27 марта зарегистрировано восемь подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
Больные госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, включая работу с контактными лицами и проведение дезинфекционных мероприятий.
Всего в стационаре республиканской клинической инфекционной больницы на 22.00 27 марта находится 50 человек, из них восемь больных новой коронавирусной инфекцией. Тяжёлых больных нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Бурятии было зафиксировано два случая заболевания кононавирусом. Первые заболевшие – супруги из Улан-Удэ, число тех, кто контактировал с ними, по данным, на вторую половину 27 марта, составляло 500 человек.
С 30 марта по 5 апреля в Улан-Удэ закрываются все торговые центры, рестораны и парикмахерские.
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Происшествия, Фото:
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