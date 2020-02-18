 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Февраля

17 Февраля

Популярное

Полиция Бурятии обязала явиться виновника ДТП, жертва которого потеряла ногу

Полиция Бурятии обязала явиться виновника ДТП, жертва которого потеряла ногу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В рамках громкого дела назначен ряд экспертиз, которые позволят идентифицировать водителя

Сегодня на пресс-конференции МВД по Бурятии был дан короткий комментарий по поводу страшного ДТП, произошедшего 8 февраля на улице Октябрьской в Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», пьяный 56-летний водитель «Лексуса» сбил двух женщин во дворе дома. Очевидцы сообщали: «он их впечатал» в бетонное ограждение. В результате одной из женщин пришлось ампутировать ногу.

У водителя установлено состояние алкогольного опьянения - 0.66 мг/л.

- Ход уголовного дела по гражданину, который был задействован в ДТП на улице Октябрьской мы комментировали ранее. Последняя информация, которая была доступна, о том, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Также в рамках дела назначен ряд экспертиз, в том числе генотипоскопическая, которая позволит идентифицировать лицо, находившееся за рулём автомобиля, - прокомментировала старший референт МВД по Бурятии Ирина Казлаускас.

МВД Бурятии возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

- Были установлены очевидцы и свидетели, у них взяты показания. Также взяты подробные показания самого водителя. Но, к сожалению, по содержанию мы пока не можем ничего комментировать, это необходимо в интересах следствия, - добавила Ирина Казлаускас.

Также она сообщила, что по последним данным, в отношении водителя было отобрано обязательство о явке.

Официально до сих пор не подтвердили, кто был за рулём. Telegram-каналы и очевидцы твердят, что за рулём был высокопоставленный пристав, начальник одного из отделов. В пресс-службе УФССП по Бурятии «Байкал-Daily» воздержались от комментариев на время проведения расследования.

13 февраля стало известно, что жертву аварии, которой ампутировали ногу, навестил в больнице глава Бурятии Алексей Цыденов. По словам очевидцев, он пообещал помочь ей в дальнейшей реабилитации и «по жизни в целом».


ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец воровал в переполненных маршрутках
Улан-удэнец воровал в переполненных маршрутках
Происшествия, 18.02.2020
С украденных смартфонов вор переводил деньги знакомым
Улан-удэнец за ночь обчистил три дома и украл ордена ВОВ
Улан-удэнец за ночь обчистил три дома и украл ордена ВОВ
Происшествия, 18.02.2020
Неоднократно судимого преступника установили благодаря собаке и следам обуви
Полиция Бурятии обязала явиться виновника ДТП, жертва которого потеряла ногу
Полиция Бурятии обязала явиться виновника ДТП, жертва которого потеряла ногу
Происшествия, 18.02.2020
В рамках громкого дела назначен ряд экспертиз, которые позволят идентифицировать водителя
Трое мужчин погибли в чужом доме в Иркутской области
Трое мужчин погибли в чужом доме в Иркутской области
Происшествия, 18.02.2020
Хозяин дома не знает, как мужчины попали к нему
В Иркутской области водителя, ехавшего задом наперёд, остановили выстрелы
В Иркутской области водителя, ехавшего задом наперёд, остановили выстрелы
Происшествия, 18.02.2020
Пьяный водитель создавал аварийные ситуации на дороге
В Бурятии накрыли торговлю опасными препаратами для похудения
В Бурятии накрыли торговлю опасными препаратами для похудения
Происшествия, 18.02.2020
Бурятская таможня возбудила уголовное дело за отмывание денег
Забайкалец одолжил у знакомого машину и продал её
Забайкалец одолжил у знакомого машину и продал её
Происшествия, 18.02.2020
Украденную машину вернули владельцу в исправном состоянии
Читинская таможня выявила незаконный перевод в Китай 1,2 млн долларов США
Читинская таможня выявила незаконный перевод в Китай 1,2 млн долларов США
Происшествия, 18.02.2020
Россиянину грозит лишение свободы до 10 лет и крупный штраф
В Улан-Удэ «скорая» попала в ДТП
В Улан-Удэ «скорая» попала в ДТП
Происшествия, 18.02.2020
ДТП произошло на Комсомольской
Уроженец Бурятии, застрявший на лайнере из-за коронавируса, не собирается эвакуироваться
Уроженец Бурятии, застрявший на лайнере из-за коронавируса, не собирается эвакуироваться
Происшествия, 18.02.2020
Стилиста Аркадия Булгатова устраивают условия содержания на круизном лайнере
В Улан-Удэ батюшка стал виновником ДТП
В Улан-Удэ батюшка стал виновником ДТП
Происшествия, 18.02.2020
«Бог простит», - прокомментировали свидетели
В Бурятии убийца соболей и кабарги заплатил полмиллиона
В Бурятии убийца соболей и кабарги заплатил полмиллиона
Происшествия, 18.02.2020
Охотник без разрешительных документов добыл краснокнижных животных
^