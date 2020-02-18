Полиция Бурятии обязала явиться виновника ДТП, жертва которого потеряла ногу

В рамках громкого дела назначен ряд экспертиз, которые позволят идентифицировать водителя
Сегодня на пресс-конференции МВД по Бурятии был дан короткий комментарий по поводу страшного ДТП, произошедшего 8 февраля на улице Октябрьской в Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», пьяный 56-летний водитель «Лексуса» сбил двух женщин во дворе дома. Очевидцы сообщали: «он их впечатал» в бетонное ограждение. В результате одной из женщин пришлось ампутировать ногу.
У водителя установлено состояние алкогольного опьянения - 0.66 мг/л.
- Ход уголовного дела по гражданину, который был задействован в ДТП на улице Октябрьской мы комментировали ранее. Последняя информация, которая была доступна, о том, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Также в рамках дела назначен ряд экспертиз, в том числе генотипоскопическая, которая позволит идентифицировать лицо, находившееся за рулём автомобиля, - прокомментировала старший референт МВД по Бурятии Ирина Казлаускас.
МВД Бурятии возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
- Были установлены очевидцы и свидетели, у них взяты показания. Также взяты подробные показания самого водителя. Но, к сожалению, по содержанию мы пока не можем ничего комментировать, это необходимо в интересах следствия, - добавила Ирина Казлаускас.
Также она сообщила, что по последним данным, в отношении водителя было отобрано обязательство о явке.
Официально до сих пор не подтвердили, кто был за рулём. Telegram-каналы и очевидцы твердят, что за рулём был высокопоставленный пристав, начальник одного из отделов. В пресс-службе УФССП по Бурятии «Байкал-Daily» воздержались от комментариев на время проведения расследования.
13 февраля стало известно, что жертву аварии, которой ампутировали ногу, навестил в больнице глава Бурятии Алексей Цыденов. По словам очевидцев, он пообещал помочь ей в дальнейшей реабилитации и «по жизни в целом».
Полиция Бурятии обязала явиться виновника ДТП, жертва которого потеряла ногу
Происшествия, Фото:
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