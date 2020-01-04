В Улан-Удэ «Тойота Марк II» перевернулась на крышу

Проезжавшие мимо автомобилисты помогли попавшему в аварию водителю
4 января около 20 часов в посёлке Энергетик в Улан-Удэ перевернулась «Тойота Марк II». ДТП произошло недалеко от остановки.
Водитель, не справившийся с управлением, совершил опрокидывание, в результате чего автомобиль встал на крышу. У «Марк II» достаточно серьёзные механические повреждения, но, тем не менее, водителю медицинская помощь не потребовалась.
Несколько проезжавших мимо автомобилистов остановились и пришли на помощь. Они перевернули легковушку на колёса. О произошедшем напоминает большая вмятина на крыше.
Как сообщал «Байкал-Daily», за первые три дня нового года в Бурятии произошло семь ДТП
, в которых один человек погиб и восемь получили травмы. В пяти происшествиях их участники были в состоянии алкогольного опьянения.
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