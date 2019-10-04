В Улан-Удэ под колёсами трамвая оказались две женщины

Накануне, 3 октября, под колёса трамвая попали два пешехода. Авария произошла между остановками «Русский драматический театр» и «Институт культуры» в Улан-Удэ. По данным оперативной сводки по городу, женщины переходили проезжую часть не по «зебре». По информации УГИБДД по Бурятии, пострадавшим 43 года и 66 лет.
Очевидцем происшествия стал подписчик паблика «Аноним 03». Он сфотографировал и прокомментировал произошедшее.
- Ужас, снова сбитые трамваем пешеходы. Две женщины, одна беременная. К счастью, обе живы, - написал пользователь Сети.
В связи с ДТП было закрыто движение трамваев по маршрутам №1, №4 в одну сторону, от остановки «Лицей №24» в сторону центра города. Трамваи двигались по изменённым схемам движения маршрута. Время простоя 3 часа 29 минут.
фото - УГИБДД по Бурятии
Как сообщал «Байкал-Daily», смертельное ДТП с участием трамвая произошло 20 сентября. Пешеход переходил трамвайные пути вне зоны пешеходного перехода. По словам очевидцев, тело и голова лежали отдельно.