Иркутянин украл сумку из машины около детсада

- Зашла в детский садик, у меня сработала сигнализация. Быстренько выскочила, буквально за две минуты, около машины была суета, увидела, что разбили мне стекло и из машины вытащили сумку, - рассказала потерпевшая.











- Если честно не ожидала, что так быстро смогут найти. Буквально в течении 15-20 минут мне уже позвонили и сказали, что его задержали и сумка была у него в руках, - призналась иркутянка.











Накануне сотрудники полиции с поличным задержали местного жителя по подозрению в краже имущества из салона автомобиля иркутянки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.Иркутянка обратилась в полицию с заявление о краже сумочки из салона её автомобиля. Неизвестный разбил стекло и стащил сумку.Полицейским по «горячим следам» удалось задержать подозреваемого. Им оказался негде не работающий 20-летний местный житель. Парень сразу же дал признательные показания, при нём находилась украденная сумка и вещи потерпевшей. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленник находится под домашним арестом.Украденное изъято и вскоре будет возвращено владелице, которая искренне поблагодарила полицейских за оперативное раскрытие преступления. Женщина удивилась, что так быстро смогут найти преступника.