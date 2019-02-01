Аварию, оставившую без горячей воды сотни домов, будут устранять и ночью
С 14:00 сегодняшнего дня, 1 февраля, в Улан-Удэ введён режим «Чрезвычайная ситуация». Решение об этом приняла комиссия по ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщает управление по информационной политике города.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром произошло крупное технологическое нарушение на водоводе диаметром 900 мм., который питает насосную станцию «Юго-Западную». Она обеспечивает водой дома в сотых кварталах и ТЭЦ-2 (тепломагистраль № 6). Чтобы уменьшить подпитку на ТЭЦ-2, решено временно ограничить горячее водоснабжение.
Всего горячей воды лишились жители 443 многоквартирных домов. Это дома в 100-х кварталах, Энергетике, 140, 140 а и 142 кварталы, посёлке имени Горького, мкрн Мясокомбинат, Мелькомбинат, в сороковых кварталах (кроме 47-го квартала) на улицах Столбовой, Мокрова, Боевой, Конечной, в 20 «а» квартале до остановки «Товары Бурятии» (включая ул. Ключевскую, дома №№ 62, 64, 66), ЖК «Ангара».
Был создан оперативный штаб. На место аварии выезжал мэр Улан-Удэ Александр Голков, представители комитета городского хозяйства, МУП «Водоканала», управления по ЧС администрации Улан-Удэ, администрации Октябрьского района, оперативная группа Центра управления в кризисных ситуация ГУ МЧС по Бурятии.
Сейчас на месте аварии в сотых кварталах работает крупная специализированная техника, привлечённая «Водоканалом» у строительных организаций города. Специалистам предприятия необходимо построить порядка 300 метров водовода (от поврежденного участка) непосредственно до насосной станции, чтобы запустить водоснабжение по временной схеме.
- Аварийно-восстановительные работы будут проводиться круглосуточно. В связи с этим на месте аварии будет обеспечено горячее питание для работников, участвующих в ремонте водовода, - уточняют в администрации города.
В Улан-Удэ ввели режим ЧС
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
УФСИН по Бурятии ответило на информацию якутских полицейских
У «чёрных лесорубов» изъяли машины, бензопилы
Работа по устранению крупной аварии на водоводе продолжается
Владельцу игорного бизнеса грозит 2 года лишения свободы
Кража произошла в одном из развлекательных заведений города
Следствие длилось год
После сердечного приступа он попал в ДТП
Причина пожара - неосторожное обращение с огнём
На то, чтобы запустить водоснабжение по временной схеме, осталось 18-20 часов
Кражу он совершил, когда продавец ненадолго отлучилась из бутика
Суд вынес приговор по уголовному делу о жестоком групповом убийстве
«Будут отключены холодная и горячая вода», сообщают управляющие компании
Возбуждено уголовное дело
Он нарушил правила, из-за чего был задержан
Производством синтетических наркотиков занимались четверо парней. ФОТО, ВИДЕО