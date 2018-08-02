В Забайкалье дети чиновников устроили пьяную оргию в детсаду





Об инциденте рассказал районный депутат Иван Яковлев, к которому обратились возмущённые местные жители.



– В ночь с 4 на 5 июля великовозрастные дети местных чиновников устроили вечеринку с распитием алкоголя и купанием в баке с питьевой водой. Купание в баке «дети» снимали на мобильные телефоны, а их «любовные игры» были засняты камерами внутреннего наблюдения. Вполне возможно, что эти записи удалят, – сказал Иван Яковлев.



По словам депутата, глава местной администрации был в курсе происходящего, но никаких действий не предпринял, уточняет «Заб.тв».



По данному факту сотрудники полиции проводят проверку в селе Тупик.



– Сейчас проводится проверка по факту данного материала. Из 10 человек, 7 – это совершеннолетние. Человеку, который купается в ёмкости – 35. Сторож – девушка – запустила на территорию детсада свою маму, подружек, ещё знакомых. Они распивали спиртное, чего не отрицают. Как появилось трое подростков – взрослые сказать не могут. Но сами подростки уверяют, что их пригласили на «разборку». При них там произошёл инцидент, снятый на камеру. Как поясняют взрослые – спиртное с подростками они не распивали, но они (дети) сами пришли пьяные, – сообщил глава Тунгиро-Олёкминского района Михаил Ефанов.



Также он отметил, питьевая вода была в другой ёмкости, купались дебоширы в ёмкости с технической водой.



– Полиция по этому факту ещё работает, реагирует максимально жёстко в этом плане. Двое подростков – это дети работников администрации, я этого не отрицаю, – дополнил Ефанов.



Несколько подростков устроили пьяную оргию на кроватках в детском саду села Тупик Тунгиро-Олёкминского района в Забайкалье. Кроме этого, молодые люди снимали на видео купание в баке с питьевой водой, из которого потом будут пить дети, сообщает «Заб.тв».