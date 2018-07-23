Дети-грибники спровоцировали ДТП в центре Улан-Удэ









Как стало известно «Байкал-Daily», накануне на улице Набережная в Улан-Удэ около двух часов дня произошло ДТП. Пенсионер за рулём «Тойоты Камри», ехавший в сторону улицы Коммунистическая, врезался в ехавшую перед ним «Тойоту Короллу».