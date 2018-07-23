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Дети-грибники спровоцировали ДТП в центре Улан-Удэ

Дети-грибники спровоцировали ДТП в центре Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за юных грибников столкнулись две «Тойоты»

Как стало известно «Байкал-Daily», накануне на улице Набережная в Улан-Удэ около двух часов дня произошло ДТП. Пенсионер за рулём «Тойоты Камри», ехавший в сторону улицы Коммунистическая, врезался в ехавшую перед ним «Тойоту Короллу». 




- Водитель «Короллы», увидев переходящих проезжую часть в неустановленном месте детей, притормозил. Пенсионер за рулём «Камри» отвлёкся и на полном ходу столкнулся с «Короллой», - рассказал «Байкал-Daily» свидетель происшествия.

По его словам, виновниками аварии стали дети, переходившие дорогу в неположенном месте. Сами они заявили, что собирали в этой местности грибы.

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ДТП грибы
 
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