Мальчика доставили в больницу
Сегодня около одиннадцати часов утра на улице Бабушкина в Улан-Удэ водитель маршрутного автобуса на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнего подростка.
- Мальчика доставили в межучреждение. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, - уточнили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне также на «зебре» сбили женщину. Её с травмами госпитализировали в больницу. Также под колёса автомобиля попала 85-летняя пенсионерка: её сбил водитель внедорожника, двигаясь задним ходом. Бабушка получила перелом шейки бедра.
В Улан-Удэ на «зебре» автобус сбил подростка
Происшествия, Фото:
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