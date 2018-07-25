Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Июля

24 Июля

Популярное

В Улан-Удэ на «зебре» автобус сбил подростка

В Улан-Удэ на «зебре» автобус сбил подростка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мальчика доставили в больницу

Сегодня около одиннадцати часов утра на улице Бабушкина в Улан-Удэ водитель маршрутного автобуса на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнего подростка.

- Мальчика доставили в межучреждение. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, - уточнили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне также на «зебре» сбили женщину. Её с травмами госпитализировали в больницу. Также под колёса автомобиля попала 85-летняя пенсионерка: её сбил водитель внедорожника, двигаясь задним ходом. Бабушка получила перелом шейки бедра. 
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье ОПГ грабила торговых представителей
Происшествия, 25.07.2018
Общая сумма похищенного составила более 3,5 млн рублей
В Иркутске за пьяным водителем устроили погоню со стрельбой
Происшествия, 25.07.2018
Сотрудникам ГИБДД пришлось стрелять по колёсам
Забайкалец изрубил топором дверь в квартире сироты
Забайкалец изрубил топором дверь в квартире сироты
Происшествия, 25.07.2018
Он утверждал, что услышал крики о помощи
«Чёрных лесорубов» выследили в Иркутской области
«Чёрных лесорубов» выследили в Иркутской области
Происшествия, 25.07.2018
Они вырубили леса на 500 тысяч рублей
В Улан-Удэ больше месяца ищут пропавшего мужчину
В Улан-Удэ больше месяца ищут пропавшего мужчину
Происшествия, 25.07.2018
Улан-удэнец ушёл из дома и не вернулся
В одном районе Улан-Удэ дважды отключали свет
В одном районе Улан-Удэ дважды отключали свет
Происшествия, 25.07.2018
Аварии произошли с разницей в несколько часов 
Мотоциклист на «зебре» в Улан-Удэ сбил женщину
Мотоциклист на «зебре» в Улан-Удэ сбил женщину
Происшествия, 25.07.2018
Женщину с травмами госпитализировали в больницу 
Водитель внедорожника в Улан-Удэ сбил пенсионерку
Водитель внедорожника в Улан-Удэ сбил пенсионерку
Происшествия, 25.07.2018
Пожилую женщину госпитализировали в больницу 
Сибиряк зарубил старушку, занявшую ему 3 тысячи
Сибиряк зарубил старушку, занявшую ему 3 тысячи
Происшествия, 24.07.2018
Извергу показалось мало тех денег, что дала ему пенсионерка
Сибиряку пришла партия экстази из Германии
Происшествия, 24.07.2018
Укрывали наркотики в банках спортивного питания
В Бурятии возобновили поиски утонувшего малыша
В Бурятии возобновили поиски утонувшего малыша
Происшествия, 24.07.2018
Высокий уровень рек усложняет поиски
Петербуржец убил в Нижнеудинске отца сожительницы
Происшествия, 24.07.2018
Злоумышленника отправят за решётку на 16 лет

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^