Страховая компания выиграла суд у клиента, сбившего пешехода
Судебные приставы взыскали с улан-удэнца в пользу компании «Росгосстрах» 137 тысяч рублей материального ущерба. Эту сумму страховщик выплатил за совершённое клиентом ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
Несчастный случай произошёл ночью в Октябрьском районе Улан-Удэ. Водитель машины Nissan Sunny в состоянии алкогольного опьянения сбил на пешеходном переходе мужчину. Пешеход получил травмы средней тяжести.
Также в момент удара с пешехода слетела обувь и порвалась куртка, во время оказания медицинской помощи одежду пришлось разрезать.
Пострадавший мужчина обратился в суд о взыскании в солидарном порядке суммы материального ущерба и компенсации морального вреда с виновника ДТП, а также с его страховой компании.
Когда страховщик исполнил свои обязательства перед пешеходом, компания обратилась в суд о взыскании в регрессном порядке с нетрезвого водителя суммы материального ущерба.
Суд исковые требования страховой компании удовлетворил.
– В ходе исполнения судебного решения было проверено имущественное положение должника. В первую очередь обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на расчётных счетах гражданина. Затем судебные приставы вынесли запрет регистрационных действий в отношении транспортного средства. после задолженность взыскивалась с его пенсии, - отмечает Светлана Коркина, начальник Октябрьского отдела № 2 Улан-Удэ.
Всё это позволило взыскать с должника около 137 тысяч рублей материального ущерба, перечисленных «Росгосстраху».
– Несмотря на то, что гражданин в полном объёме погасил задолженность, ему пришлось дополнительно выплатить исполнительский сбор в размере 9,5 тысяч рублей за несвоевременное исполнение судебного решения, - уточняет Коркина.
«Росгосстрах» взыскал с пьяного водителя в Улан-Удэ крупную сумму
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