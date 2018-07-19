В Улан-Удэ в автомобиль дважды врезались за пять минут

Сегодня около 18 часов на улице Трубачеева в Улан-Удэ произошло необычное ДТП. Автомобиль «Тойота Ипсум» всего за пять минут дважды попал в аварию.
Виновницей первой аварии стала девушка за рулём «Тойоты Спасио», выехавшая под знак «Уступи дорогу» и не убедившаяся в отсутствии помех.
- Девушка на «Тойоте Спасио» выезжала с прилегающей территории колледжа имени Ербанова под знак «Уступи дорогу». Слева ей уступил дорогу автобус, девушка продолжила движение. В этот момент за автобусом двигался автомобиль «Тойота Ипсум», который обогнал его, и произошло столкновение с «Тойотой Спасио», - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.
Спустя всего 5 минут в этот же «Ипсум» врезались снова, на этот раз девушка за рулём «Тойоты Короллы». Она проезжала мимо аварии со стороны улицы Бабушкина, но не рассчитала габариты, влетев в стоящий «Ипсум».
Таким образом, на одном перекрёстке произошло сразу два ДТП.
- Вот и вышло, что две девушки за 5 минут подбили одного мужчину, - уточнил очевидец.
Авария вызвала огромную пробку с обеих сторон. К счастью, водители не получили травм.
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