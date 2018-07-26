В Улан-Удэ «Тойоту Корону» «помяло» в ДТП

25 июля около 23 вечера на улице Комарова столкнулись «Ниссан AD» и «Тойота Корона Премио». В аварии обошлось без пострадавших. Серьёзные повреждения у «Короны», которой серьёзно «помяло» переднюю часть.
- Водитель «Ниссан AD» двигался в сторону посёлка Восточный и пытался обогнать «Тойоту». «Корона», в свою очередь, поворачивала на второстепенную дорогу с улицы Комарова, - рассказал «Байкал-Dailу» очевидец.
Никто из участников ДТП вину не стал признавать.
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