Водитель внедорожника в Улан-Удэ сбил пенсионерку

Пожилую женщину госпитализировали в больницу
Накануне, 24 июля, в начале одиннадцатого утра 56-летний водитель за рулём «Ниссан Икстрэил», ехавший задним ходом, сбил 85-летнюю пенсионерку.
Бабушка с закрытым переломом шейки бедра госпитализирована в БСМП.
Всего с начала года в Улан-Удэ произошло 285 ДТП; погибло – 10 человек; травмировано – 360 человека. За аналогичный период прошлого года совершено 298 ДТП; погибло – 10 человек; травмировано – 373 человек, сообщается в оперативной сводке по городу.
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