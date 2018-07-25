Водитель внедорожника в Улан-Удэ сбил пенсионерку

Накануне, 24 июля, в начале одиннадцатого утра 56-летний водитель за рулём «Ниссан Икстрэил», ехавший задним ходом, сбил 85-летнюю пенсионерку.Бабушка с закрытым переломом шейки бедра госпитализирована в БСМП.Всего с начала года в Улан-Удэ произошло 285 ДТП; погибло – 10 человек; травмировано – 360 человека. За аналогичный период прошлого года совершено 298 ДТП; погибло – 10 человек; травмировано – 373 человек, сообщается в оперативной сводке по городу.