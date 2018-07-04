Жизнь мальчика поддерживают специальные препараты
Состояние 5-летнего ребёнка, тяжело пострадавшего при игре с отцовским пистолетом, врачи оценивают как как крайне тяжёлое. В ходе вчерашней операции хирурги извлекли пулю, которая прошла через глаз в головной мозг.
- Вчера была проведена операция. Удалено инородное тело, которое находилось в правой затылочной доле головного мозга. Сейчас пациент находится в реанимации, - сообщил заведующий нейрохирургическим отделением БСМП Константин Эрдынеев.
Жизнедеятельность мальчика поддерживается различными препаратами. Врачи пока не дают никаких прогнозов.
В ближайшее время будет организована телеконференция с ведущими специалистами научных центров Москвы или Санкт-Петербурга, потому что случай является очень сложным.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера 5-летний мальчик тяжело пострадал, играя с отцовским травматическим пистолетом. ЧП произошло в гостевом доме в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии. Ребёнка срочно доставили в Улан-Удэ, в больницу скорой медицинской помощи.
МВД по Бурятии занялось проверкой инцидента.
В Бурятии врачи извлекли из головы 5-летнего мальчика пулю
Происшествия, Фото:
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