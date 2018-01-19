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Российский сенатор о ЧП в Улан-Удэ: Причина не в социальных сетях

Происшествия,  19.01.2018 19:32
Нападения подростков на учащихся и учителей в российских школах связаны с недостаточным обеспечением безопасности и психическими проблемами детей, а не с социальными сетями. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

— Но даже если она (связь между ЧП в школах Бурятии, Перми и Челябинской области. — Прим. ред.) обнаружится, это ничего не меняет. Причина не в социальных сетях. Что касается косвенной связи, то она, несомненно, есть, — сказал сенатор в комментарии журналистам.

По словам Клинцевича, из-за трагических случаев «жёстко обозначилось», что у нас проблема с безопасностью школ и состоянием психического здоровья подрастающего поколения. Эти сложности, по его мнению, надо «безотлагательно решать», иначе будет «очень плохо».

Напомним, утром 19 января в Улан-Удэ подросток забросил коктейль Молотова в класс и бил топором выбегающих из загоревшегося кабинета людей. В результате произошедшего пострадали пять учеников и педагог.

Ранее ученики школы посёлка Смольное Сосновского района Челябинской области устроили на перемене драку. Один из участников имел при себе нож, которым ударил обидчика. Последний получил лёгкое ранение.

Утром 15 января двое подростков ворвались в школу в Перми и устроили резню. В результате нападения были ранены 12 учеников четвёртого класса, педагог и сами нападавшие, сообщает LIFE.

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