Глава Бурятии ответил на слухи о переводе в Москву

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

«Кому-то в Бурятии я сильно мешаю. Прям поперёк горла», - поделился глава



Глава Бурятии Алексей Цыденов отреагировал на слухи о смене места работы и переводе в Москве. Пост он написал в своём Telegram-канале.



«Последние два месяца практически каждый день от разных людей слышу, что я после выборов Президента ухожу в Москву. И что я стараюсь привлечь людей на выборы, не ради нашей страны и нашей республики, а ради того, чтоб потом себя куда-то пристроить. Куда меня только не отправляют: и в зампреды, и в полпреды, и в министры, и в РЖД», - написал Алексей Цыденов.



Подобную информацию он опроверг, сопроводив комментарием: «Если бы из слухов можно было молоть муку, то на пару тонн хлеба уже бы хватило».



Глава считает, что подобные вбросы – политический заказ, схему он также объяснил:



«Кто-то очень старательно и настойчиво их раскидывает. Кому-то в Бурятии я сильно мешаю. Прям поперек горла. Причем у заказчика этих слухов, которому ну очень хочется или избавиться от меня, или зародить в сердцах людей сомнения в мой адрес, как ни прискорбно, в любом случае выигрышная позиция. Распуская слухи, что я изо всех сил стремлюсь покинуть Бурятию, пытаются создать образ, что я тут временщик и думаю не о людях и республике, а в первую очередь о своем карьерном росте. И надо клановые отношения выстраивать с ним (с главным распространителем слухов), потому что он-то уж точно свой. А когда выяснится, что выборы прошли и я никуда не уехал, то следом пойдут такие же массовые слухи, что Цыденов так стремился в Москву, а его не взяли. И что он там никому не нужен и от него уже все отвернулись. Поэтому опять же надо клановые отношения выстраивать со своими, свои же вот они рядом, такие добрые и авторитетные. К сожалению, такая технология манипуляции мнением людей очень эффективна. Потому что так всё подано профессионально - «и в шапке дурак, и без шапки дурак». И чтобы я тут не сказал, это всё легко разворачивается против - то ли лукавит, то ли оправдывается».



Алексей Цыденов добавил: «Радует, что ждать осталось не долго. Жизнь всё расставит по своим местам» и заверил, что «впереди ещё более грандиозные задачи».



«И еще. Земляки, приходите на выборы. Слухи слухами, а нам дальше жить. И для всей нашей страны и для нашей Бурятии имеет значение, как пройдут выборы, а главное, сколько людей придёт», - заключил он.



Цыденов работает на посту главы Бурятии второй срок. В 2017 году он одержал победу на выборах, получив 87,43% голосов. На выборах в 2022- заручился поддержкой 87,43% избирателей.

