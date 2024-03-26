Горсовет переводят на смешанную систему
Выборы депутатов Улан-Удэнского горсовета решили перевести на смешанную систему. Сейчас все 30 депутатов избираются по одномандатным округам, то есть все они проходят через всенародные выборы.
Теперь же планируется, что по одномандатным округам будут избираться только 15 депутатов, другие 15 пройдут в состав горсовета по спискам политических партий.
Соответствующий законопроект рассмотрит на очередной сессии Народный Хурал. Поправки внесут в закон «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Бурятии».
«Именно политические партии, на которые возложена соответствующая публичная функция, содействуют, по смыслу статьи 13 Конституции РФ, процессу волеобразования народа в условиях открытости и свободы создания и деятельности самих политических партий, отвечающих конституционным критериям демократии. Это, в свою очередь, требует согласованного функционирования избирательной системы и многопартийной политической системы», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Выборы нового состав Улан-Удэнского горсовета состоятся 8 сентября 2024 года.
На этот же день планировались всенародные выборы мэра столицы Бурятии. Однако от них решили отказаться, и перейти на назначение мэра по конкурсу.
В Улан-Удэнский горсовет вернут выборы по партийным спискам
Власть, Фото:
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