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В Бурятии рассмотрят законопроект об отмене прямых выборов в Улан-Удэ

В Бурятии рассмотрят законопроект об отмене прямых выборов в Улан-Удэ
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Народный Хурал соберётся на внеочередную сессию

В Народном Хурале Бурятии состоится внеочередная сессия. Она назначена на 28 марта и начнётся в 11 часов.

Всего будет рассмотрено три законопроекта: изменения в закон Бурятии «Об организации местного самоуправления», поправки в закон «О выборах главы Бурятии» и поправки в республиканский бюджет на 2024 год.

Поправки в республиканский закон «Об организации местного самоуправления» касаются выборов мэра Улан-Удэ. Согласно им, всенародные выборы мэра будут отменены. Градоначальника начнут назначать по конкурсу: сперва все желающие защитят свои программы перед комиссией. Затем комиссия отберёт только двух кандидатов, и кто из них станет мэром, решит в итоге Улан-Удэнский горсовет депутатов.

В случае одобрения законопроекта выборы мэра Улан-Удэ пройдут по новому принципу уже в сентябре 2024 года.

В сопроводительных документах к законопроекту указано, что концепция «согласуется с положениями федерального законодательства, которым на сегодняшний день не установлены какие-либо исключения по избранию глав муниципальных образований городских округов».

«В 2024 в структуре городского бюджета на организацию и проведение выборов и референдумов, в том числе и выборов мэра столицы, заложено суммарно 86 млн рублей. Учитывая непростую экономическую ситуацию в стране в целом, отмечая дотационность консолидированного республиканского бюджета, переход от избрания главы муниципального образования «Город Улан-Удэ» на муниципальных выборах к назначению по конкурсу позволит сэкономить значительную часть финансовых средств местного бюджета и перенаправить их на иные статьи расходов», - заявляется в пояснительной записке.

На сегодняшний день из 23 муниципальных образований (21 муниципальный район и два городских округа – Улан-Удэ и Северобайкальск) уже 17 перешли на систему избрания главы по конкурсу. Прямые выборы пока ещё остаются в Улан-Удэ, Кабанском, Бичурском, Селенгинском, Кяхтинском и Окинском районах. 
выборы мэр Народный Хурал

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