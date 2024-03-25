В Бурятии рассмотрят законопроект об отмене прямых выборов в Улан-Удэ

Народный Хурал соберётся на внеочередную сессию
В Народном Хурале Бурятии состоится внеочередная сессия. Она назначена на 28 марта и начнётся в 11 часов.
Всего будет рассмотрено три законопроекта: изменения в закон Бурятии «Об организации местного самоуправления», поправки в закон «О выборах главы Бурятии» и поправки в республиканский бюджет на 2024 год.
Поправки в республиканский закон «Об организации местного самоуправления» касаются выборов мэра Улан-Удэ. Согласно им, всенародные выборы мэра будут отменены. Градоначальника начнут назначать по конкурсу: сперва все желающие защитят свои программы перед комиссией. Затем комиссия отберёт только двух кандидатов, и кто из них станет мэром, решит в итоге Улан-Удэнский горсовет депутатов.
В случае одобрения законопроекта выборы мэра Улан-Удэ пройдут по новому принципу уже в сентябре 2024 года.
В сопроводительных документах к законопроекту указано, что концепция «согласуется с положениями федерального законодательства, которым на сегодняшний день не установлены какие-либо исключения по избранию глав муниципальных образований городских округов».
«В 2024 в структуре городского бюджета на организацию и проведение выборов и референдумов, в том числе и выборов мэра столицы, заложено суммарно 86 млн рублей. Учитывая непростую экономическую ситуацию в стране в целом, отмечая дотационность консолидированного республиканского бюджета, переход от избрания главы муниципального образования «Город Улан-Удэ» на муниципальных выборах к назначению по конкурсу позволит сэкономить значительную часть финансовых средств местного бюджета и перенаправить их на иные статьи расходов», - заявляется в пояснительной записке.
На сегодняшний день из 23 муниципальных образований (21 муниципальный район и два городских округа – Улан-Удэ и Северобайкальск) уже 17 перешли на систему избрания главы по конкурсу. Прямые выборы пока ещё остаются в Улан-Удэ, Кабанском, Бичурском, Селенгинском, Кяхтинском и Окинском районах.
В Бурятии рассмотрят законопроект об отмене прямых выборов в Улан-Удэ
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 25.03.2024
Народный Хурал соберётся на внеочередную сессию
Власть, 22.03.2024
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков 20 марта на сессии горсовета отчитался о том, что было сделано для повышения качества инфраструктуры улично-дорожной сети и обеспечения безопасности дорожного движения в столице
На сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов работу администрации города оценил руководитель управления федерального казначейства по РБ
Их обвиняют в мошенничестве
Вопрос рассмотрели на сессии горсовета
Елену Абрамову подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий
Неизвестные вновь создали фейковый аккаунт Владимира Павлова
Оказываемые услуги хотят перевести на цифровые платформы
На экзамен отвели 40 минут
Власти города подготовят новый план социально-экономического развития
Сегодня в здании администрации города Улан-Удэ на первом этаже торжественно открыли памятную доску. На ней выдержка из указа президента страны Владимира Путина
Для участия в президентских выборах они привлекли более 30 миллиона россиян
Это один из важных этапов подготовки к пожароопасному сезону
Власть, 19.03.2024
В республике решат проблемы, связанные с реализацией инвестиционных проектов в муниципалитетах
Власть, 19.03.2024
Дело связано с премиями подчинённых чиновнице работников