Тарбагатайский район Бурятии останется без главы

Владимир Смолин досрочно сложит свои полномочия
На сессии районного совета депутатов Тарбагатайского района, которая состоялась 13 февраля, народные избранники приняли отставку главы Владимира Смолина. Свои полномочия он добровольно сложит в ближайший четверг, 15 февраля. Об этом сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Нового руководителя районом выберут по конкурсу. Для этого объявят отбор кандидатов. Дату, с которой начнётся приём документов, согласует райсовет.
Три недели назад стало известно
, что Владимир Смолин, два с лишним года возглавлявший Тарбагатайский район, решил распрощаться со своим креслом. Он подал заявление об отставке по собственному желанию. Таргабатайцы высказывали
сожаление по этому поводу в соцсетях.
Ранее пока ещё действующий руководитель муниципального образования в разговоре с «Байкал-Daily» подтвердил
информацию о своём добровольном уходе с поста. «Пока я в отпуске. Если коротко, то перехожу на другую работу», – подчеркнул он.
Владимир Смолин досрочно сложит свои полномочия
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