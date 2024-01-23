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Глава Тарбагатайского района Бурятии неожиданно собрался в отставку

Глава Тарбагатайского района Бурятии неожиданно собрался в отставку
Власть, 
Он написал заявление «по собственному»

Владимир Смолин, руководивший Тарбагатайским районом почти два с половиной года – с августа 2021-го, решил уйти в добровольную отставку. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, фото которого накануне облетело многие telegram-каналы.

Вопрос о снятии с себя полномочий Смолин попросил рассмотреть на ближайшей сессии райсовета депутатов. Она состоится 13 февраля, сообщает «Тарбагатай-инфо.24/7».

Пока районный глава находится в отпуске. Тем временем в Telegram припомнили инцидент, который произошёл ещё в конце октября. Тогда сорвались слушания по выборам руководителя муниципального образования. В единую дежурно-диспетчерскую службу поступил анонимный звонок – неизвестный сообщил о якобы заложенных бомбах сразу в четырёх зданиях. Речь шла о школе, районной и сельской администрациях и местном доме культуре.

В итоге там ничего не нашли. Однако людей пришлось эвакуировать. Из-за этого отменили публичное обсуждение по внесению изменений и дополнений в устав Тарбагатайского района, касающихся выборов главы МО. Их решили сделать прямыми – чтобы жители сами решали, кто будет руководить районом.

Мероприятие пришлось перенести. Как стало известно «Байкал-Dailу», сейчас проводится доследственная проверка в связи с заведомо ложным телефонным сообщением. Связан ли как-то с этим уход Владимира Смолина – неизвестно.
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