«Как жаль»: В Бурятии жители пригородного района не хотят расставаться со своим главой



Пару недель назад Пару недель назад стало известно , что Владимир Смолин, два с лишним года возглавлявший Тарбагатайский район, решил распрощаться со своим креслом. Он подал заявление об отставке по собственному желанию.



Вопрос о снятии полномочий со Смолина рассмотрят на ближайшей сессии райсовета депутатов, назначенной на 13 февраля. Таргабатайцы тем временем сожалеют об его предстоящем уходе и вовсю оставляют комментарии на эту тему на личной страничке районного главы во «ВКонтакте».



- Как жаль, что от нас уходит такой руководитель – грамотный, умный, молодой, перспективный, разбирающийся во всех сферах. Мы, коллектив Десятниковского СДК, благодарим за то, что вы по мере возможности всегда оказывали нам помощь, – отметила одна из сотрудниц дома культуры в селе Десятниково.



А другая местная жительница сообщила, что неожиданная новость об уходе Владимира Смолина «поразила».



- За время его работы район действительно преобразился – результаты налицо. И очень жаль, что таким людям не дают и мешают работать. Есть с чем сравнивать. Все видели, как это было до его прихода. Грамотный, молодой, позитивный руководитель. Большая потеря для района, – говорится в комментарии.