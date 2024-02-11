11 февраля

10 февраля

09 февраля

Популярное

«Как жаль»: В Бурятии жители пригородного района не хотят расставаться со своим главой

«Как жаль»: В Бурятии жители пригородного района не хотят расставаться со своим главой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Владимир Смолин собирается в добровольную отставку

Пару недель назад стало известно, что Владимир Смолин, два с лишним года возглавлявший Тарбагатайский район, решил распрощаться со своим креслом. Он подал заявление об отставке по собственному желанию.

Вопрос о снятии полномочий со Смолина рассмотрят на ближайшей сессии райсовета депутатов, назначенной на 13 февраля. Таргабатайцы тем временем сожалеют об его предстоящем уходе и вовсю оставляют комментарии на эту тему на личной страничке районного главы во «ВКонтакте».

- Как жаль, что от нас уходит такой руководитель – грамотный, умный, молодой, перспективный, разбирающийся во всех сферах. Мы, коллектив Десятниковского СДК, благодарим за то, что вы по мере возможности всегда оказывали нам помощь, – отметила одна из сотрудниц дома культуры в селе Десятниково.
 
А другая местная жительница сообщила, что неожиданная новость об уходе Владимира Смолина «поразила».

- За время его работы район действительно преобразился – результаты налицо. И очень жаль, что таким людям не дают и мешают работать. Есть с чем сравнивать. Все видели, как это было до его прихода. Грамотный, молодой, позитивный руководитель. Большая потеря для района, – говорится в комментарии.

На это Смолин лаконично заверил: «Всё будет хорошо». Ранее пока ещё действующий руководитель муниципального образования в разговоре с «Байкал-Daily» подтвердил информацию о своём добровольном уходе с поста. «Пока я в отпуске. Если коротко, то перехожу на другую работу», – подчеркнул он.

главы районов отставка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнка, пострадавшая от собачьей своры, напишет новую картину
Улан-удэнка, пострадавшая от собачьей своры, напишет новую картину
Общество, 11.02.2024
Её предыдущая работа просто потрясла соцсети
В школьной столовой в Бурятии приготовили компот с червяком
В школьной столовой в Бурятии приготовили компот с червяком
Общество, 11.02.2024
Дети пожаловались на напиток с «сюрпризом» в соцсетях
«Полный зал сторонников убийства»: В Бурятии рассказали о заседании по нашумевшему «собачьему» закону
«Полный зал сторонников убийства»: В Бурятии рассказали о заседании по нашумевшему «собачьему» закону
Общество, 11.02.2024
Зоозащитники заявили, что до следующего теперь придётся ждать несколько месяцев
В Бурятии у мэра Гусинозёрска появился новый заместитель
В Бурятии у мэра Гусинозёрска появился новый заместитель
Общество, 11.02.2024
Он будет отвечать за ЖКХ и строительство
1800 безработных насчитали в Бурятии
1800 безработных насчитали в Бурятии
Общество, 11.02.2024
За месяц их стало на сотню больше

Бурятию атаковали ветрянка, коклюш и корь
Бурятию атаковали ветрянка, коклюш и корь
Общество, 11.02.2024
Стало известно, чем болели в 2023 году жители республики

В районе Бурятии большегрузы «убивают» отремонтированные дороги
В районе Бурятии большегрузы «убивают» отремонтированные дороги
Общество, 11.02.2024
Местные жители приводили их в порядок собственными силами
В райцентре в Бурятии второй год не работают фонари
В райцентре в Бурятии второй год не работают фонари
Общество, 11.02.2024
Местные жители заявили, что до этого никому нет дела
В районе Бурятии увековечили память погибшего на СВО бойца
В районе Бурятии увековечили память погибшего на СВО бойца
Общество, 11.02.2024
Там появилась посвящённая ему мемориальная доска
В Бурятии инаугурируется новоизбранный глава Муйского района
В Бурятии инаугурируется новоизбранный глава Муйского района
Общество, 11.02.2024
Он официально вступит в должность через несколько дней
В столицу Бурятии приехал первый «Богатырь»
В столицу Бурятии приехал первый «Богатырь»
Общество, 11.02.2024
В столицу Бурятии приехал первый «Богатырь»
Туристам в Бурятии продолжают угрожать лавины
Туристам в Бурятии продолжают угрожать лавины
Общество, 11.02.2024
Спасатели призывают пока воздержаться от походов в горы
На севере Бурятии сегодня снегопады
На севере Бурятии сегодня снегопады
Общество, 11.02.2024
В других районах преимущественно без осадков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^