Глава Бурятии показал по итогам августа умеренный рост на «Бирже губернаторов»

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов

Глава Бурятии Алексей Цыденов на «Бирже губернаторов» по итогам августа 2023 года показал умеренный рост. Об этом сообщает агентство «ПолитБрокер».

В январе, феврале, марте, мае, июне и июле Алексей Цыденов также находился в группе «Умеренный рост». В марте, кстати, несмотря на громкий визит в Улан-Удэ президента России Владимира Путина, его рейтинг не менялся. А вот в апреле лидер республики опустился на одну позицию и попал в самую многочисленную группу глав регионов - «Стабильно».

Почти постоянное нахождение Алексея Цыденова в 2023 году в группе «Умеренный рост» говорит о том, что глава Бурятии находится в федеральной повестке. Из достижений августа отметили бы утверждение правительством России планов комплексного социально-экономического развития (мастер-планов) Улан-Удэ и Северобайкальска в части финансирования конкретных проектов до 2030 года.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, тоже вошёл по итогам августа в число «умеренно растущих» глав регионов. Туда же попал и сосед из Забайкальского края Александр Осипов. В июле он находился в группе «Стабильно». Кстати, по итогам мая Осипов показывал «умеренное падение».

В первой группе – «Динамичный рост» - в августе шесть глав регионов России: Алексей Воробьёв (Московская область), Олег Кожемяко (Приморский край), Михаил Котюков (Красноярский край), Дмитрий Махонин (Пермский край), Глеб Никитин (Нижегородская область), Сергей Собянин (Москва).

В группе «Динамичное падение» ни одного главы субъекта Российской Федерации в августе 2023 года не оказалось.

Телеграм-канал «ПолитБрокер» составляет ежемесячные и ежегодные рейтинги глав регионов РФ, а также на «Бирже губернаторов» отслеживает ежедневную динамику их роста или падения.