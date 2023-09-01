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Глава Бурятии показал по итогам августа умеренный рост на «Бирже губернаторов»

Глава Бурятии показал по итогам августа умеренный рост на «Бирже губернаторов»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов

Глава Бурятии Алексей Цыденов на «Бирже губернаторов» по итогам августа 2023 года показал умеренный рост. Об этом сообщает агентство «ПолитБрокер».

В январе, феврале, марте, мае, июне и июле Алексей Цыденов также находился в группе «Умеренный рост». В марте, кстати, несмотря на громкий визит в Улан-Удэ президента России Владимира Путина, его рейтинг не менялся. А вот в апреле лидер республики опустился на одну позицию и попал в самую многочисленную группу глав регионов - «Стабильно».

Почти постоянное нахождение Алексея Цыденова в 2023 году в группе «Умеренный рост» говорит о том, что глава Бурятии находится в федеральной повестке. Из достижений августа отметили бы утверждение правительством России планов комплексного социально-экономического развития (мастер-планов) Улан-Удэ и Северобайкальска в части финансирования конкретных проектов до 2030 года.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, тоже вошёл по итогам августа в число «умеренно растущих» глав регионов. Туда же попал и сосед из Забайкальского края Александр Осипов. В июле он находился в группе «Стабильно». Кстати, по итогам мая Осипов показывал «умеренное падение».

В первой группе – «Динамичный рост» - в августе шесть глав регионов России: Алексей Воробьёв (Московская область), Олег Кожемяко (Приморский край), Михаил Котюков (Красноярский край), Дмитрий Махонин (Пермский край), Глеб Никитин (Нижегородская область), Сергей Собянин (Москва).

В группе «Динамичное падение» ни одного главы субъекта Российской Федерации в августе 2023 года не оказалось.

Телеграм-канал «ПолитБрокер» составляет ежемесячные и ежегодные рейтинги глав регионов РФ, а также на «Бирже губернаторов» отслеживает ежедневную динамику их роста или падения.

рейтинг рейтинг губернаторов Цыденов

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