Глава Бурятии показал по итогам июня умеренный рост

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов

Глава Бурятии Алексей Цыденов на «Бирже губернаторов» по итогам июня 2023 года показал умеренный рост. Об этом сообщает агентство «ПолитБрокер».

По итогам января, февраля, марта и мая 2023 года Алексей Цыденов также находился в группе «Умеренный рост». В марте, несмотря на громкий визит в Улан-Удэ президента России Владимира Путина, его рейтинг не менялся. А вот в апреле лидер республики опустился на одну позицию и попал в самую многочисленную группу глав регионов - «Стабильно».

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, вошёл по итогам июня в число стабильных глав регионов. В группе «Стабильно» он находился и в мае. Сосед из Забайкальского края Александр Осипов составил компанию главе Бурятии в группе «Умеренный рост». По итогам мая он показывал «умеренное падение».

В первой группе – «Динамичный рост» - пять глав регионов России: Алексей Дюмин (Тульская область), Олег Кожемяко (Приморский край), Глеб Никитин (Нижегородская область), Сергей Собянин (Москва), Виталий Хоценко (Омская область).

В группе «Динамичное падение» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Коми Владимир Уйба.

Телеграм-канал «ПолитБрокер» составляет ежемесячные и ежегодные рейтинги глав регионов РФ, а также на «Бирже губернаторов» отслеживает ежедневную динамику роста или падения.