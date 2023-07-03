03 июля

02 июля

Популярное

Глава Бурятии показал по итогам июня умеренный рост

Глава Бурятии показал по итогам июня умеренный рост
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов

Глава Бурятии Алексей Цыденов на «Бирже губернаторов» по итогам июня 2023 года показал умеренный рост. Об этом сообщает агентство «ПолитБрокер».

По итогам января, февраля, марта и мая 2023 года Алексей Цыденов также находился в группе «Умеренный рост». В марте, несмотря на громкий визит в Улан-Удэ президента России Владимира Путина, его рейтинг не менялся. А вот в апреле лидер республики опустился на одну позицию и попал в самую многочисленную группу глав регионов - «Стабильно».

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, вошёл по итогам июня в число стабильных глав регионов. В группе «Стабильно» он находился и в мае. Сосед из Забайкальского края Александр Осипов составил компанию главе Бурятии в группе «Умеренный рост». По итогам мая он показывал «умеренное падение».

В первой группе – «Динамичный рост» - пять глав регионов России: Алексей Дюмин (Тульская область), Олег Кожемяко (Приморский край), Глеб Никитин (Нижегородская область), Сергей Собянин (Москва), Виталий Хоценко (Омская область).

В группе «Динамичное падение» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Коми Владимир Уйба.

Телеграм-канал «ПолитБрокер» составляет ежемесячные и ежегодные рейтинги глав регионов РФ, а также на «Бирже губернаторов» отслеживает ежедневную динамику роста или падения.

рейтинг рейтинг губернаторов Цыденов

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии показал по итогам июня умеренный рост
Глава Бурятии показал по итогам июня умеренный рост
Власть, 03.07.2023

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов

Посла Монголии в Улан-Удэ наградили медалью Агвана Доржиева
Посла Монголии в Улан-Удэ наградили медалью Агвана Доржиева
Власть, 30.06.2023
Дашдорж Ганболд подчеркнул, что полученное им образование в России – это целое состояние
Бывшему замминистра здравоохранения Бурятии вынесли обвинительный приговор
Бывшему замминистра здравоохранения Бурятии вынесли обвинительный приговор
Власть, 30.06.2023
Октябрьский районный суд вынес приговор Наталье Бухольцевой
«Непонятно, что происходит»: В Бурятии депутаты устали от «собачьего» вопроса
«Непонятно, что происходит»: В Бурятии депутаты устали от «собачьего» вопроса
Власть, 29.06.2023
Некоторые из них предложили усыплять бездомных псов
Глава Бурятии отчитался о работе правительства за 2022 год
Глава Бурятии отчитался о работе правительства за 2022 год
Власть, 29.06.2023
Отчёт он представил на сессии Народного Хурала
Забайкалье станет первым регионом, где появятся старатели-частники
Забайкалье станет первым регионом, где появятся старатели-частники
Власть, 29.06.2023
В Госдуме РФ обсудили законопроект о старательской деятельности
В Иркутской области создадут социальный кодекс
В Иркутской области создадут социальный кодекс
Власть, 29.06.2023
Он объединит законы, предусматривающие помощь разным категориям граждан
Главе Бурятии пожаловались на погнутые трамвайные рельсы в Улан-Удэ
Главе Бурятии пожаловались на погнутые трамвайные рельсы в Улан-Удэ
Власть, 29.06.2023
Алексей Цыденов заявил, что их должны отремонтировать в рамках мастер-плана
Мэр Улан-Удэ передал участникам СВО ещё один автомобиль
Мэр Улан-Удэ передал участникам СВО ещё один автомобиль
Власть, 29.06.2023
Подарок военным сделало городское управление трамвая
«Мне непонятен этот Хурал»: В Бурятии депутаты обвинили коллег в «затыкании ртов»
«Мне непонятен этот Хурал»: В Бурятии депутаты обвинили коллег в «затыкании ртов»
Власть, 29.06.2023
Народные избранники вдрызг переругались друг с другом из-за часа заявлений
Бурятский депутат заявил о «разбазаривании» бюджетных средств на Селенгинском мосту
Бурятский депутат заявил о «разбазаривании» бюджетных средств на Селенгинском мосту
Власть, 29.06.2023
Игорь Бобков поинтересовался, зачем в городе с маниакальной настойчивостью ремонтируют дороги
Зампред правительства Бурятии потребовал не затягивать сдачу проблемного дома
Зампред правительства Бурятии потребовал не затягивать сдачу проблемного дома
Власть, 29.06.2023
На жилом комплексе «Проспекте» выявили небольшое отставание от графика
«ЕР»: Гуманитарная миссия готовит волонтёров для помощи в медучреждениях новых регионов
«ЕР»: Гуманитарная миссия готовит волонтёров для помощи в медучреждениях новых регионов
Власть, 29.06.2023
Более 800 волонтёров-медработников и 1200 участников «Волонтёрской Роты» и МГЕР отработали смены в стационарах новых регионов Российской Федерации
На повышение зарплаты бюджетникам Забайкалья направят 1,2 млрд рублей
На повышение зарплаты бюджетникам Забайкалья направят 1,2 млрд рублей
Власть, 28.06.2023
Региональный проект закона принят в двух чтениях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^