Глава Бурятии: «Президент нас услышал и нас подержал»

По мнению Цыденова, началась новая глава в развитии региона

Алексей Цыденов поделился в соцсетях впечатлениями о визите Владимира Путина:

«Без преувеличения могу сказать, что это дата, с которой начинается новая глава в развитии республики Бурятия. Конечно, мы к этому готовились очень усиленно и долго. Почти год! На финишной прямой особенно напряженно было. Вы наверное видели, что январь-февраль был в основном в Москве. Или встречали в Улан-Удэ министров и замминистров правительства России. Но какой итог! Президент нас услышал и нас поддержал! И Улан-Удэ, и Северобайкальск получили поддержку президента!».



Алексей Цыденов отметил, что президент на совещании по развитию дальневосточных городов поддержал важнейшие для развития Улан-Удэ и республики проекты:

«Модернизация системы теплоснабжения (доделаем наши ТЭЦ), обеспечение экологии и чистого воздуха в городе, по строительству межвузовского кампуса, масштабному благоустройству города, увеличение парка трамваев и развитие общественного транспорта, строительству путепроводов вместо железнодорожных переездов в городе и многое другое».



Глава Бурятии уверен, что Северобайкальск обретёт новое дыхание.

«Город получит благоустройство, удобный и красивый выход к Байкалу, новую систему отопления, развитие профессионального образования. Будет реконструирована взлётно-посадочная полоса в аэропорту Нижнеангарска. Получат развитие туризм и малый бизнес, жилищное строительство».



Мастер-планы содержат большие перечни мероприятий, отметил Цыденов.



«Конечно, это все не быстро. Это все до 2030 года. Какие-то мероприятие быстрее, какие-то дольше, но все до 2030 года. Такие масштабные мероприятия и не могут быть быстрыми. Но, что такое 2030 год. Это всего 7 лет. Вспомните, что было 7 лет назад. 2016 год. Как вчера. Время очень быстро пройдёт, а мы получим новый облик, новое дыхание, новое качество жизни! При этом многие мероприятия начинаются уже в этом году. Театр «Байкал» уже начали строить, контракт подписан».



«Хочу отдельно отметить, что исполнение мастер-планов не отменяет реализацию нацпроектов и других федеральных программ, - подчеркнул глава Бурятии. - И развитие образования, здравоохранения, культуры, ремонт и строительство дорог и прочие мероприятия в целом по республике, в районах республики, а не только в городах, продолжается и будет вестись и дальше».



«Впереди большая ответственная работа!» - написал Алексей Цыденов и выразил благодарность Владимиру Путину: