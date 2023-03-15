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Глава Бурятии: «Президент нас услышал и нас подержал»

Глава Бурятии: «Президент нас услышал и нас подержал»
Власть,  Фото:kremlin.ru

По мнению Цыденова, началась новая глава в развитии региона

Алексей Цыденов поделился в соцсетях впечатлениями о визите Владимира Путина:

«Без преувеличения могу сказать, что это дата, с которой начинается новая глава в развитии республики Бурятия. Конечно, мы к этому готовились очень усиленно и долго. Почти год! На финишной прямой особенно напряженно было. Вы наверное видели, что январь-февраль был в основном в Москве. Или встречали в Улан-Удэ министров и замминистров правительства России. Но какой итог! Президент нас услышал и нас поддержал!  И Улан-Удэ, и Северобайкальск получили поддержку президента!».

Алексей Цыденов отметил, что президент на совещании по развитию дальневосточных городов поддержал важнейшие для развития Улан-Удэ и республики проекты:

«Модернизация системы теплоснабжения (доделаем наши ТЭЦ),  обеспечение экологии и чистого воздуха в городе, по строительству межвузовского кампуса, масштабному благоустройству города, увеличение парка трамваев и развитие общественного транспорта, строительству путепроводов вместо железнодорожных переездов в городе и многое другое». 

Глава Бурятии уверен, что Северобайкальск обретёт новое дыхание.

«Город получит благоустройство, удобный и красивый выход к Байкалу, новую систему отопления, развитие профессионального образования. Будет реконструирована взлётно-посадочная полоса в аэропорту Нижнеангарска. Получат развитие туризм и малый бизнес, жилищное строительство». 

Мастер-планы содержат большие перечни мероприятий, отметил Цыденов. 

«Конечно, это все не быстро. Это все до 2030 года. Какие-то мероприятие быстрее, какие-то дольше, но все до 2030 года. Такие масштабные мероприятия и не могут быть быстрыми. Но, что такое 2030 год. Это всего 7 лет. Вспомните, что было 7 лет назад. 2016 год. Как вчера. Время очень быстро пройдёт, а мы получим новый облик, новое дыхание, новое качество жизни!  При этом многие мероприятия начинаются уже в этом году. Театр «Байкал» уже начали строить, контракт подписан». 

«Хочу отдельно отметить, что исполнение мастер-планов не отменяет реализацию нацпроектов и других федеральных программ, - подчеркнул глава Бурятии. - И развитие образования, здравоохранения, культуры, ремонт и строительство дорог и прочие мероприятия в целом по республике, в районах республики, а не только в городах, продолжается и будет вестись и дальше». 

«Впереди большая ответственная работа!» - написал Алексей Цыденов и выразил благодарность Владимиру Путину:

«Огромное спасибо президенту, что в столь непростое время приехал в Бурятию! Специально прилетел из Москвы на несколько часов и вернулся обратно в Москву». 

В ходе встречи с президентом глава республики «рассказал о состоянии дел в республике, о доблести, которые проявляют наши бойцы в ходе спецоперации, рассказал о широком волонтерском движении, которое развернулось по всей республике, о тех мерах поддержки, которые мы оказываем семьям военнослужащих.  Владимир Владимирович, поручил усилить поддержку семей бойцов, участников СВО. Президент осмотрел наш авиационный завод, пообщался с сотрудниками завода. Показали главе государства, как производят наши знаменитые вертолеты Ми-8 и линейку новых моделей».

«И еще раз хочу отметить поддержку президента нашей Бурятии. Часто об этом говорю, но это так есть. Работаем! Всем добра! Урагшаа!» - завершил свой пост глава республики.  
глава Бурятии Алексей Цыденов Путин президент России

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