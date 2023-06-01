Глава Бурятии показал по итогам мая умеренный рост

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов

Глава Бурятии Алексей Цыденов показал на «Бирже губернаторов» в мае 2023 года умеренный рост, сообщает агентство «ПолитБрокер».

По итогам января и февраля и марта 2023 года Алексей Цыденов также находился в группе «Умеренный рост». В марте, несмотря на громкий визит в Улан-Удэ президента России Владимира Путина, его рейтинг не изменился. А вот в апреле лидер республики опустился на одну позицию и попал в самую многочисленную группу глав регионов - «Стабильно».

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, вошёл по итогам мая в число стабильных глав регионов. «Стабильно». Сосед из Забайкальского края Александр Осипов оказался в группе «Умеренное падение».

В первой группе – «Динамичный рост» - четыре главы регионов России: Вячеслав Гладков (Белгородская область), Михаил Дегтярев ( Хабаровский край), Глеб Никитин (Нижегородская область), Алексей Текслер (Челябинская область).

В группе «Динамичное падение» главы Коми Владимир Уйба, Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло и Хакасии Валентин Коновалов.

Телеграм-канал «ПолитБрокер» составляет ежемесячные и ежегодные рейтинги глав регионов РФ, а также на «Бирже губернаторов» отслеживает ежедневную динамику роста или падения.