Глава Бурятии показал по итогам июля умеренный рост

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов

Глава Бурятии Алексей Цыденов на «Бирже губернаторов» по итогам июля 2023 года показал умеренный рост. Об этом сообщает агентство «ПолитБрокер».

В январе, феврале, марте, мае и июне Алексей Цыденов также находился в группе «Умеренный рост». В марте, несмотря на громкий визит в Улан-Удэ президента России Владимира Путина, его рейтинг не менялся. А вот в апреле лидер республики опустился на одну позицию и попал в самую многочисленную группу глав регионов - «Стабильно».

Почти постоянное нахождение Алексея Цыденова в 2023 году в группе «Умеренный рост» говорит о том, что глава Бурятии находится в федеральной повестке. Его и саму республику отмечают и «видят» на уровне центра. Например, в июле регион посетил премьер-министр России Михаил Мишустин. Такие значимые для любого субъекта Федерации события как раз и отслеживают эксперты «ПолитБрокера».

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, вошёл по итогам июля в число в число «умеренно растущих» глав регионов. В мае и июне он находился в группе «Стабильно». Сосед из Забайкальского края Александр Осипов в июне составил компанию главе Бурятии в группе «Умеренный рост». В июле же он опустился в группу «Стабильно». Кстати, по итогам мая он показывал «умеренное падение».

В первой группе – «Динамичный рост» - пять глав регионов России: Сергей Аксёнов (Крым), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Рамзан Кадыров (Чечня), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Глеб Никитин (Нижегородская область).

В группе «Динамичное падение» - глава Хакасии Валентин Коновалов и глава Дагестана Сергей Меликов.

Телеграм-канал «ПолитБрокер» составляет ежемесячные и ежегодные рейтинги глав регионов РФ, а также на «Бирже губернаторов» отслеживает ежедневную динамику их роста или падения.