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Глава Бурятии показал по итогам июля умеренный рост

Глава Бурятии показал по итогам июля умеренный рост
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов

Глава Бурятии Алексей Цыденов на «Бирже губернаторов» по итогам июля 2023 года показал умеренный рост. Об этом сообщает агентство «ПолитБрокер».

В январе, феврале, марте, мае и июне Алексей Цыденов также находился в группе «Умеренный рост». В марте, несмотря на громкий визит в Улан-Удэ президента России Владимира Путина, его рейтинг не менялся. А вот в апреле лидер республики опустился на одну позицию и попал в самую многочисленную группу глав регионов - «Стабильно».

Почти постоянное нахождение Алексея Цыденова в 2023 году в группе «Умеренный рост» говорит о том, что глава Бурятии находится в федеральной повестке. Его и саму республику отмечают и «видят» на уровне центра. Например, в июле регион посетил премьер-министр России Михаил Мишустин. Такие значимые для любого субъекта Федерации события как раз и отслеживают эксперты «ПолитБрокера».

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, вошёл по итогам июля в число в число «умеренно растущих» глав регионов. В мае и июне он находился в группе «Стабильно». Сосед из Забайкальского края Александр Осипов в июне составил компанию главе Бурятии в группе «Умеренный рост». В июле же он опустился в группу «Стабильно». Кстати, по итогам мая он показывал «умеренное падение».

В первой группе – «Динамичный рост» - пять глав регионов России: Сергей Аксёнов (Крым), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Рамзан Кадыров (Чечня), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Глеб Никитин (Нижегородская область).

В группе «Динамичное падение» - глава Хакасии Валентин Коновалов и глава Дагестана Сергей Меликов.

Телеграм-канал «ПолитБрокер» составляет ежемесячные и ежегодные рейтинги глав регионов РФ, а также на «Бирже губернаторов» отслеживает ежедневную динамику их роста или падения.

рейтинг рейтинг губернаторов Цыденов

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