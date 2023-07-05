05 июля

04 июля

Популярное

Назначен начальник управления Росприроднадзора в Забайкалье и Бурятии

Назначен начальник управления Росприроднадзора в Забайкалье и Бурятии
Власть,  Фото:Росприроднадзор
Должность получил бывший замглавы минприроды Забайкалья

Заур Аппоев возглавил Забайкальское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. До этого он занимал пост первого заместителя министра природных ресурсов - главного государственного лесного инспектора Забайкальского края.

- Остаюсь в Забайкальском крае, в этой же сфере. Задачи и функционал понятны и близки - контроль и надзор в сфере природопользования. Однако зона ответственности на новом месте шире - это Забайкальский край и Республика Бурятия, - прокомментировал Заур Аппоев.

В новую должность Аппоев вступил 3 июля. Коллективу его представил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Владимир Чернышев.

Владимир Чернышев коротко озвучил задачи службы и управления на текущий и 2024 годы и отметил, что надзор в сфере природопользования – направление сложное. Но вместе с тем выразил надежду, что, «имея наработанный опыт в смежном поле деятельности регионального уровня, Заур Аппоев с работой справится».

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2019 года произошла реорганизация управления Росприроднадзора по Бурятии. Как самостоятельная единица оно было ликвидировано и присоединено к забайкальскому управлению. Объединённый орган получил название Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора. Место дислокации главного офиса – в Чите.

Справка:

Основными функциями Росприроднадзора являются контроль и надзор в сфере природопользования, в том числе в области обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов) и государственной экологической экспертизы.

Заур Аппоев родился в Ставропольском крае. В 2003 году окончил Карачаево-Черкесский государственный технологический институт по специальности «юриспруденция», в 2008 году окончил Ростовский государственный экономический университет по специальности «финансы и кредит». Проходил профессиональную переподготовку по ведению профессиональной деятельности в сфере экономики и управления, лесного хозяйства, управления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Трудовую деятельность начинал в агентстве лесного хозяйства по Карачаево-Черкесской Республике, где прошёл путь до заместителя начальника управления лесами.

После приехал в Забайкальский край. Сперва трудился в КГСАУ «Забайкаллесхоз», затем был назначен директором ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края». С 2017 года по 30 июня 2023-го – первый замминистра природных ресурсов региона. 
Росприроднадзор назначение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Назначен начальник управления Росприроднадзора в Забайкалье и Бурятии
Назначен начальник управления Росприроднадзора в Забайкалье и Бурятии
Власть, 05.07.2023
Должность получил бывший замглавы минприроды Забайкалья
Дорожный фонд Бурятии пополнят новыми источниками
Дорожный фонд Бурятии пополнят новыми источниками
Власть, 04.07.2023
Туда направят штрафы за превышение допустимой массы ТС и неустойки по госконтракту
Все районы Бурятии планируют охватить газификацей
Все районы Бурятии планируют охватить газификацей
Власть, 04.07.2023
Рассматриваются два варианта газоснабжения районов
Ещё один район Бурятии отказался от прямых выборов главы
Ещё один район Бурятии отказался от прямых выборов главы
Власть, 04.07.2023
Следующего главу района выберут по конкурсу, а не всенародным голосованием
Глава Бурятии работает в Курумканском районе
Глава Бурятии работает в Курумканском районе
Власть, 04.07.2023
На следующий день он отправится в Баргузинский район
«Присоединяйся к своим!»: военнослужащие из Бурятии призвали земляков на защиту интересов Родины
«Присоединяйся к своим!»: военнослужащие из Бурятии призвали земляков на защиту интересов Родины
Власть, 04.07.2023
Бойцы воинских соединений Бурятии поделились причинами выбора военной профессии
«Единая Россия» утвердила первую пятёрку партсписка на выборах в Хурал Бурятии
«Единая Россия» утвердила первую пятёрку партсписка на выборах в Хурал Бурятии
Власть, 04.07.2023
В Улан-Удэ состоялась партийная конференция по выдвижению кандидатов
В Улан-Удэ экс-чиновник вернёт сумму полученных взяток
В Улан-Удэ экс-чиновник вернёт сумму полученных взяток
Власть, 04.07.2023
Ранее был осуждён бывший замдиректора комбината по благоустройству
Делегация из Бурятии примет участие в конференции по демографии в Благовещенске
Делегация из Бурятии примет участие в конференции по демографии в Благовещенске
Власть, 03.07.2023
На конференции соберутся эксперты со всех регионов ДФО
Глава Бурятии показал по итогам июня умеренный рост
Глава Бурятии показал по итогам июня умеренный рост
Власть, 03.07.2023

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов

Посла Монголии в Улан-Удэ наградили медалью Агвана Доржиева
Посла Монголии в Улан-Удэ наградили медалью Агвана Доржиева
Власть, 30.06.2023
Дашдорж Ганболд подчеркнул, что полученное им образование в России – это целое состояние
Бывшему замминистра здравоохранения Бурятии вынесли обвинительный приговор
Бывшему замминистра здравоохранения Бурятии вынесли обвинительный приговор
Власть, 30.06.2023
Октябрьский районный суд вынес приговор Наталье Бухольцевой
«Непонятно, что происходит»: В Бурятии депутаты устали от «собачьего» вопроса
«Непонятно, что происходит»: В Бурятии депутаты устали от «собачьего» вопроса
Власть, 29.06.2023
Некоторые из них предложили усыплять бездомных псов
Глава Бурятии отчитался о работе правительства за 2022 год
Глава Бурятии отчитался о работе правительства за 2022 год
Власть, 29.06.2023
Отчёт он представил на сессии Народного Хурала
Забайкалье станет первым регионом, где появятся старатели-частники
Забайкалье станет первым регионом, где появятся старатели-частники
Власть, 29.06.2023
В Госдуме РФ обсудили законопроект о старательской деятельности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^