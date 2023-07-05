Назначен начальник управления Росприроднадзора в Забайкалье и Бурятии

Должность получил бывший замглавы минприроды Забайкалья
Заур Аппоев возглавил Забайкальское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. До этого он занимал пост первого заместителя министра природных ресурсов - главного государственного лесного инспектора Забайкальского края.
- Остаюсь в Забайкальском крае, в этой же сфере. Задачи и функционал понятны и близки - контроль и надзор в сфере природопользования. Однако зона ответственности на новом месте шире - это Забайкальский край и Республика Бурятия, - прокомментировал Заур Аппоев.
В новую должность Аппоев вступил 3 июля. Коллективу его представил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Владимир Чернышев.
Владимир Чернышев коротко озвучил задачи службы и управления на текущий и 2024 годы и отметил, что надзор в сфере природопользования – направление сложное. Но вместе с тем выразил надежду, что, «имея наработанный опыт в смежном поле деятельности регионального уровня, Заур Аппоев с работой справится».
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2019 года произошла реорганизация управления Росприроднадзора по Бурятии. Как самостоятельная единица оно было ликвидировано и присоединено к забайкальскому управлению. Объединённый орган получил название Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора. Место дислокации главного офиса – в Чите.
Справка:
Основными функциями Росприроднадзора являются контроль и надзор в сфере природопользования, в том числе в области обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов) и государственной экологической экспертизы.
Заур Аппоев родился в Ставропольском крае. В 2003 году окончил Карачаево-Черкесский государственный технологический институт по специальности «юриспруденция», в 2008 году окончил Ростовский государственный экономический университет по специальности «финансы и кредит». Проходил профессиональную переподготовку по ведению профессиональной деятельности в сфере экономики и управления, лесного хозяйства, управления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Трудовую деятельность начинал в агентстве лесного хозяйства по Карачаево-Черкесской Республике, где прошёл путь до заместителя начальника управления лесами.
После приехал в Забайкальский край. Сперва трудился в КГСАУ «Забайкаллесхоз», затем был назначен директором ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края». С 2017 года по 30 июня 2023-го – первый замминистра природных ресурсов региона.
Назначен начальник управления Росприроднадзора в Забайкалье и Бурятии
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