Управление Росприроднадзора Бурятии присоединили к Забайкалью

Управления Росприроднадзора по Бурятии больше не существует



В Бурятии произошла реорганизация одного из надзорных ведомств. 10 октября управление Росприроднадзора по Бурятии было присоединено к забайкальскому управлению. Объединённый орган получил название Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора.



Его адрес – город Чита, улица Амурская д. 91/15.



В 2014 году была проведена подобная реорганизация с управлением Россельхознадзора по Бурятии. Оно потеряло самостоятельность и было присоединено к иркутскому управлению.



Справка:



Основными функциями Росприроднадзора являются контроль и надзор в сфере природопользования, в том числе в области обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов) и государственной экологической экспертизы.



