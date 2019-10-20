Управления Росприроднадзора по Бурятии больше не существует
В Бурятии произошла реорганизация одного из надзорных ведомств. 10 октября управление Росприроднадзора по Бурятии было присоединено к забайкальскому управлению. Объединённый орган получил название Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора.
Его адрес – город Чита, улица Амурская д. 91/15.
В 2014 году была проведена подобная реорганизация с управлением Россельхознадзора по Бурятии. Оно потеряло самостоятельность и было присоединено к иркутскому управлению.
Справка:
Основными функциями Росприроднадзора являются контроль и надзор в сфере природопользования, в том числе в области обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов) и государственной экологической экспертизы.
Управление Росприроднадзора Бурятии присоединили к Забайкалью
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