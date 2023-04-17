В Бурятии нашли применение уволившемуся экс-главе Минстроя

Бывший министр строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Николай Рузавин, который руководил ведомством почти восемь лет – с 2015 года – в конце марта покинул свой пост. Комментируя его уход, глава республики Алексей Цыденов заявил, что никаких претензий к уволившемуся чиновнику у него нет.
- У нас на строительный блок огромная нагрузка. Все видят, какой в последние годы вырос объём строительства, а люди работают одни и те же. Здесь есть просто физический износ и усталость, – подчеркнул он.
Глава добавил, что Рузавин «далеко не ушёл и остаётся» в команде».
- Он будет возглавлять экспертизу, в том числе экспертизу сметной стоимости, технических решений по проектно-сметной документации. Мы движемся вперёд всей командой, – подчеркнул Цыденов.
В понедельник, 17 апреля, стало известно, что экс-главу Минстроя назначили начальником управления Госэкспертизы РБ. К своим обязанностям Николай Рузавин приступил ещё в минувшую пятницу, 14-го числа.
Министром он стал ещё при прежнем главе региона Вячеславе Наговицыне.С тех пор состав правительства не раз обновлялся, а Рузавин всякий раз сохранял пост. До прихода на эту должность он трудился руководителем республиканской службы государственного строительного надзора.
Справка:
Автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия» - госучреждение, является подведомственное Минстрою.
Оно занимается проведением государственной экспертизы проектной документации объектов, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых ведётся в Бурятии. Также проверяет достоверность сметной стоимости объектов, финансирование по которым выделяется из бюджета. Также учреждение занимается экспертным сопровождением проектов, согласовывает техзадания на проектирование, выполняет работы в сфере ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности.
Автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия» - госучреждение, является подведомственное Минстрою.
Оно занимается проведением государственной экспертизы проектной документации объектов, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых ведётся в Бурятии. Также проверяет достоверность сметной стоимости объектов, финансирование по которым выделяется из бюджета. Также учреждение занимается экспертным сопровождением проектов, согласовывает техзадания на проектирование, выполняет работы в сфере ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности.