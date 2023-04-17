В Бурятии нашли применение уволившемуся экс-главе Минстроя

Справка: Автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия» - госучреждение, является подведомственное Минстрою. Оно занимается проведением государственной экспертизы проектной документации объектов, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых ведётся в Бурятии. Также проверяет достоверность сметной стоимости объектов, финансирование по которым выделяется из бюджета. Также учреждение занимается экспертным сопровождением проектов, согласовывает техзадания на проектирование, выполняет работы в сфере ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности.

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