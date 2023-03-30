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В Бурятии освободилось кресло министра строительства

В Бурятии освободилось кресло министра строительства
Власть,  Фото:сайт минстроя Бурятии
Николай Рузавин занимал этот пост почти восемь лет

Николай Рузавин покинул пост министра строительства и модернизации ЖКХ Бурятии, который занимал больше семи лет.

- Сегодня попрощался с коллективом министерства, со многими из которых бок о бок проработал 7 лет 8 месяцев и 6 дней! – поделился он.

Рузавин подчеркнул, что за время его работы в строительной сфере и сфере ЖКХ было «сделано очень много для развития республики, и даже немного больше, чем кажется на первый взгляд». «Конечно, были ошибки и недочёты, но в целом созданы условия для динамичного развития курируемых отраслей», - заявил он.

- Хочется выразить слова благодарности тем, с кем приходилось взаимодействовать: с коллегами из организаций строительного и жилищно-коммунального комплексов, органов власти, муниципальных образований, депутатами Народного Хурала. Особые слова благодарности выражаю нашему главе Алексей Самбуевичу Цыденову за его неуемную энергию, умение поставить задачи и заставить добиваться нужных результатов. А ещё хочу сказать всем жителям Бурятии - спасибо за поддержку! – обратился экс-министр.

Николай Рузавин возглавил минстрой Бурятии летом 2015 года. Назначил его ещё прежний глава республики Вячеслав Наговицын; с тех пор состав правительства не раз обновлялся, а Рузавин всякий раз сохранял пост. До прихода на должность министра он трудился руководителем республиканской службы государственного строительного надзора.
увольнение минстрой

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