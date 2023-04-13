Претензий к бывшему министру строительства у Алексея Цыденова не было
Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью региональным телеканалам прокомментировал уход Николая Рузавина с поста министра строительства и модернизации ЖКК.
- У нас на строительный блок огромная нагрузка. Все видят, какой в последние годы объём строительства, а люди работают одни и те же. То есть нагрузка растёт, объёмы реализации растут, и здесь есть просто физический износ и усталость. Претензий к работе Николая Юрьевича нет, - сказал Алексей Цыденов.
Он также раскрыл информацию о том, чем займётся экс-министр строительства.
- Он далеко не ушёл, он остается в команде, он будет возглавлять экспертизу, в том числе экспертизу сметной стоимости, технических решений по проектно-сметной документации. Мы движемся вперёд всей командой, - отметил Алексей Цыденов.
Николай Рузавин возглавлял министерство строительства и модернизации ЖКК Бурятии более семи лет – с 2015 года. Как сообщал «Байкал-Daily», он сложил полномочия 30 марта 2023-го.
Глава Бурятии об увольнении экс-министра: «Физический износ и усталость»
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 13.04.2023
Алексей Цыденов рассказал, что решение Мордовского для него стало сюрпризом
Власть, 13.04.2023
Претензий к бывшему министру строительства у Алексея Цыденова не было
Власть, 12.04.2023
Вдоль набережной Уды можно построить 2 млн кв.м. жилья
Власть, 12.04.2023
Алексей Цыденов объяснил, почему визит президента стал для республики знаковым событием
Об этом Алексей Цыденов сообщил тележурналистам во время интервью
В правительстве страны прошли кадровые перестановки
Нарушение выявила прокурорская проверка
Мужчина вынужден жить с семьёй племянника
«Существенный вопрос – внешний облик центра: деревянные дома убираем и всё застраиваем», - рассказал глава Бурятии
Власть, 10.04.2023
Их можно выбрать в ходе онлайн-голосования на портале «Городская среда»
Власть, 10.04.2023
В доме с вековой историей с трудом выживают пенсионер с сыном-инвалидом
Власть, 08.04.2023
«Потенциал у вертолётных экскурсий есть, главное его правильно использовать», - отметил он
К 1 июня 2023 года должен быть подготовлен проект нового федерального закона «О туризме» и ряд других важных законодательных инициатив
Сегодня в Улан-Удэ проходит круглый стол по развитию туристической отрасли на Дальнем Востоке
Но похвалил республику