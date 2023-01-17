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Алексей Цыденов устроил голосование по отмене концерта в честь Бурятии в Кремле

Алексей Цыденов устроил голосование по отмене концерта в честь Бурятии в Кремле
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Власти решили посоветоваться с населением, стоит ли устраивать пышное торжество в столице 

Ещё в конце декабря стало известно, что в Государственном Кремлёвском дворце в Москве состоится концерт в честь векового юбилея Республики Бурятия (возрастное ограничение – 0+). Круглую дату республика отмечает в этом году.

Планировалось, что на главной сцене страны выступят звёзды бурятской эстрады и известные творческие коллективы и даже ансамбли из соседних регионов – Иркутской области и Забайкалья. В фойе Кремля хотят развернуть выставку Национального музея и экспозицию достижений экономики и народного хозяйства Бурятии.

До пышного торжества остаётся полтора месяца. Власти Бурятии тем временем задались вопросом, стоит ли устраивать его в то время, когда на Украине проходит специальная военная операция.
 
- После успешного концерта в Кремле в 2020 году мы запланировали повторить презентацию нашей культуры в Москве в честь столетия Бурятии. Для земляков, живущих в столице, а также для того, чтоб показать и москвичам, и гостям богатство нашей культуры, для продвижения имиджа республики и, как следствие – её инвестиционного потенциала. Это было ещё до начала СВО, – написал в соцсетях глава региона Алексей Цыденов. – Но сейчас, когда наши ребята воюют на Украине, когда мы скорбим по героически павшим воинам, стоит вопрос – нужно ли проводить такой масштабный концерт.

История Великой Отечественной войны, по словам руководителя республики, учит, что даже в столь непростое время не нужно впадать в уныние и отказываться от своих традиций.
 
- Ведь именно ради мирной жизни и счастливого будущего сражаются наши парни. Разные региона принимают разные решения. Кто-то отменяет, кто-то проводит значимые мероприятия. Якутия в честь столетия в декабре  представила на сцене Большого театра в Москве и в Мариинском театре в Санкт-Петербурге свою оперу, – отметил глава Бурятии.

Он предложил жителям республики вместе принять решение и опубликовал опрос на личной странице во «ВКонтакте». На выбор предложили три варианта.
 
- Первый – отменить концерт и сэкономленные средства направить на поддержку наших бойцов. Второй – провести. Жизнь продолжается. Обязательно пригласить детей участников СВО, наших раненых военнослужащих, проходящих лечение в Москве. В рамках концерта организовать марафон по сбору средств в поддержку ребят. Третий вариант – концерт в Кремле отменить, но вместо него провести небольшие в районах республики, – перечислил Алексей Цыденов.

Большинство пока голосуют за второй вариант. 


Свой сотый день рождения Бурятия отметит 30 мая. Именно в этот день в 1923 году была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика. Её столицей стал город Верхнеудинск, в 1934-ом переименованный в Улан-Удэ. А в июле 1958-го субъект получил название Бурятская АССР. Весной 2017-го власти решили учредить День республики, и депутаты Народного Хурала официально закрепили 30 мая в качестве праздничной даты.
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