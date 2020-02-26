Бурятия устроила грандиозное шоу в Кремле

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Первое празднование Сагаалгана в Кремле собрало лучших артистов Бурятии, именитых гостей и тысячи зрителей. ФОТО



Накануне, 25 февраля, в Государственном Кремлевском дворце впервые отмечался Восточный Новый год — праздник Сагаалган. Концерт состоится и сегодня. Выступают в Кремле в рамках Дней культуры Бурятии в Москве лучшие солисты и коллективы республики.



Вчерашний концерт получился масштабным и феерическим. Многие зрители подпевали артистам, снимали на видео их выступления. До и после мероприятия звёзды бурятской эстрады, журналисты из региона выкладывали фотографии, ролики, делились впечатлениями.



- Мечта сбылась - выступить на главной сцене страны. Вот! Прошёл первый концерт! Завтра второй, - написала накануне певица Мэдэгма Доржиева в «Инстаграме».



Концерт в Кремле охватывает метафорически пять стихий учения буддизма; каждая из его пяти частей будет иметь своё название: «Стихия воды», «Стихия земли», «Стихия дерева», «Стихия огня» и «Стихия металла». Главные участники этого грандиозного мультимедийного шоу — Бурятский театр оперы и балета и театр «Байкал».



В шоу также задействованы государственный цирк Бурятии, театр современного танца «Угол Зрения», тувинский музыкальный коллектив «Чиргилчин», театр народной музыки и танца «Забава», государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии «Тюльпан», народный семейский ансамбль «Судьбинушка» и другие.



На праздник в Кремле были приглашены известные государственные деятели страны, члены правительства России, общественные деятели, а также представители искусства и культуры нашей страны.



- Конечно, мне было приятно познакомиться с культурой и историей, традициями Бурятии – не только сейчас и здесь, в Кремле - например, я посещал музей, когда был в республике. Я спрашивал у главы республики, сколько людей приехали - большая часть собралась из Москвы. Мне нравятся и картины, и скульптуры, не буду выделять что-то конкретное, но мне кажется, начинаешь немножко по-другому, немножко глубже понимать Бурятию, - поделился впечатлениями заместитель председателя правительства России, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.



Он отметил, что не знает, останется ли на концерт.



- Мероприятие проводится, во многом, для увеличения интереса людей к востоку и к Бурятии. Уверен, что свой вклад в увеличение туристического потенциала сегодняшний Новый год тоже внесёт. Ну и вообще здорово, Новый год отмечать второй раз, не каждому это удаётся, - пошутил Юрий Трутнев.



Глава Бурятии в свою очередь рассказал о представлении в Кремле, грандиозной подготовке к нему.



- Бурятия очень богата своей историей, традициями, но о них очень мало кто знает в России, в Москве. Мы хотели показать всю нашу историю, богатство культуры, наши возможности, наше разнообразие. В Бурятии пересечены традиции и религии бурят, русских, семейских, эвенков, сойотов. У нас очень богатая палитра, которую хотелось донести, чтобы максимальное количество жителей Москвы и всей России увидели и узнали, какая жемчужина есть в стране. Это не только Байкал. Бурятия – это очень много, очень интересно, очень широко и очень богато, - сказал Алексей Цыденов.



Также он поведал, что эти мероприятия помогут в достижении нескольких целей. Первая цель – это, конечно, показать культуру региона, чтобы «жители республики и её выходцы могли сказать: «Мы из Бурятии», и гордились своей родиной».



- Вторая цель, безусловно, повышение экономического потенциала республики за счёт привлечения туристов – мы показываем, что человек, приехавший в Бурятию, сможет увидеть, и к чему сможет прикоснуться. Также это привлечение со стороны инвесторов – там, где богатая культура и традиции, там, как правило, и промышленные проекты реализовываются по-другому. Потому что всё дело в людях, и если люди духовно богаты и образованны, то они смогут любой проект, даже самый сложный, вытянуть и сделать эффективным. Наше широкое празднование Сагаалгана – это, в первую очередь, презентация республики. Мы показываем наши возможности и духовный потенциал, - подчеркнул Алексей Цыденов.



Глава Бурятии добавил, что при подготовке самой большой проблемой было – выбрать, что привезти для презентации в столицу России, а что оставить. Поскольку в республике богатая коллекция скульптур, картин и других музейных экспонатов.



- Здесь представлены не только художественные произведения, но и восточная медицина. В фойе работают эмчи-ламы – это ламы-врачи, астрологи. Надо отметить, что в Бурятии единственный в России центр восточной медицины, который аккредитован минздравом страны и который работает в рамках ОМС. У нас очень много всего, о чём, может быть, не все знают. В рамках концерта у нас и бурятские песни, и танцы, и выступления казаков, семейских, современная эстрада, опера, балет, наш цирк, который выступает по всему миру. Мы здесь не одни, у нас также представлены ансамбли из Калмыкии и Тывы, где также есть буддизм. Всё искусство, которое, наверное, мало кто ассоциирует с Бурятией, сегодня станет доступно более широкой общественности. Я уверен, что вы увидите Бурятию с другой стороны, - подытожил глава республики.



На концерте первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко зачитал поздравление президента страны. Кроме того, он поздравил всех присутствующих с Новым голом по восточному календарю.



- Российским буддистам хочу сказать спасибо, что благодаря вам у нас новогоднее настроение продлевается с 31 декабря до конца февраля, мы все с радостью присоединяемся к этому светлому празднику. Думаю, что молитвы российских буддистов в этом году были особенно горячими, судя по тому, что температура бьёт все рекорды, и праздник весны приходит к нам ощутимо быстрее, думаю, что это во многом ваша заслуга. Ну, а если серьёзно, я хотел бы сказать слова пожеланий счастья и радости в каждом доме – у нас здесь присутствуют три традиционных буддистских региона – Бурятия, Калмыкия, Тува, я знаю также, что присутствуют землячества из Забайкальского края и Иркутска. Это не просто Новый год, начинается новый 12-летний цикл, и я уверен, что новый цикл принесёт успех, добро и счастье в каждый дом. Мира и процветания всей нашей великой стране, - добавил он от себя.



Также в Гербовом фойе проходила выставка, рассказывающая о культуре и быте бурятского народа и народов, населяющих республику. Посетители могли посмотреть на экспозицию произведений всемирно известных бурятских художников.



О концерте в цифрах и фактах



Всего в Москву приехали 290 артистов – один детский коллектив и шесть взрослых, а также солисты бурятской эстрады. Самой юной участнице – 9 лет, самому старшему артисту – 70 лет.



Что касается мультимедийной техники, то это прокатное видеопроекционное оборудование. Используется 8 проекторов высокой мощности и разрешения, светодиодный экран (6 метров в диаметре). Здесь разноплановая подача видеоконтента – обратная проекция, фронтальная проекция.



Для выставки в фойе использовались два LED-экрана, на которых показывался контент.



Оформлением сцены занималось 40 человек (декорации, видео, свет, цирковые подвесы и другие элементы). Выставку готовили сотрудники музея (20 человек) и прокатчики, которые устанавливали оборудование.



Продано на два концерт 11 000 билетов (на первый – 6000 билетов, второй -5000).



Концепция самого представления была разработана в середине августа. В сентябре был заключён договор с Государственным Кремлевский дворцом. С начала ноября началась подготовка: стали изготовляться декорации, шиться костюмы.







