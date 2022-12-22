Стоимость билетов будет доходить до шести тысяч рублей
Определена дата юбилейного концерта мастеров искусств республики «Бурятия. Золотой век» (0+) в Государственном Кремлёвском Дворце. Главная сцена страны будет отдана на предстоящие торжества 2 и 3 марта 2023 года. Концерт будет посвящён празднованию 100-летия со дня образования республики.
Министерством культуры Бурятии свёрстана концертная программа, в которой представлены прославленные творческие коллективы: Бурятский театр оперы и балета, национальный театр песни и танца «Байкал», театр современного танца «Угол Зрения», народный ансамбль русской песни «Забава», молодёжный эвенкийский ансамбль «Гулувун», Цирк Бурятии, семейские старообрядческие коллективы, студенты колледжа искусств имени Чайковского, звёзды эстрады и другие.
Приглашены для участия в концерте государственные ансамбли песни и танца из соседних регионов: «Степные напевы» из Иркутской области и «Амар сайн» из Забайкальского края.
В фойе Кремлёвского дворца планируется развернуть выставку Национального музея Бурятии и экспозицию достижений экономики и народного хозяйства Бурятии.
Оргкомитет мероприятия утвердил афишу юбилейного концерта. 27 декабря Москасса открывает продажу билетов, стоимость которых будет варьироваться от 500 до 6 тысяч рублей. Цена билетов будет зависеть от месторасположения: в партере, амфитеатре или балконе концертного зала Кремлёвского дворца. Всего концертный зал вмещает шесть тысяч зрителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году Бурятия показала в Государственном Кремлёвском дворце грандиозное шоу в честь Сагаалгана. Тогда глава республики Алексей Цыденов пообещал, что Бурятия вновь выступит в Москве с масштабным концертом.
Бурятия выезжает в Кремль
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