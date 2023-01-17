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В мэрии Улан-Удэ нашли замену мобилизованному чиновнику

В мэрии Улан-Удэ нашли замену мобилизованному чиновнику
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Андрей Саянский, прежде занимавший пост, попал под частичную мобилизацию осенью

Первым заместителем руководителя администрации Железнодорожного района Улан-Удэ назначен Артемий Родионов. Он приступил к работе в новой должности с начала года, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообщал «Байкал-Daily», прежде этот пост занимал Андрей Саянский, который в октябре был призван в рамках частичной мобилизации. На тот момент Саянскому было 54 года (сейчас 55), под мобилизацию он попал, так как является офицером запаса. За его плеча учёба в Рязанском десантном училище и служба в воздушно-десантных войсках.

Артемий Родионов в 2009 году окончил БГУ по специальности «Политология». С марта 2014 года работал главным специалистом в системе органов местного самоуправления Улан-Удэ.

В марте 2019 года стал начальником отдела по работе с отдалёнными микрорайонами. С марта 2022 года занимал должность заместителя руководителя - начальника управления по развитию территории и жизнеобеспечению.

Также в администрации Железнодорожного района сменились и другие заместители.

Лариса Максимова назначена на должность заместителя руководителя по организационной работе, Татьяна Шалом назначена на должность заместителя руководителя по вопросам социальной сферы, Вадим Будажапов назначен на должность заместителя руководителя - начальника управления по развитию территории и жизнеобеспечению.

назначение администрация Улан-Удэ

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