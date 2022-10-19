В Улан-Удэ мобилизовали 54-летнего заместителя главы района

Андрей Саянский, первый заместитель руководителя администрации Железнодорожного района Улан-Удэ, призван в рамках частичной мобилизации, сообщили в мэрии.
Андрей Васильевич – офицер запаса. Он отправляется к месту боевых задач уже в эту пятницу, 21 октября.
Андрей Саянский родился 27 октября 1967 года в селе Далахай Тункинского района. Окончил улан-удэнскую школу № 2. После срочной службы в армии поступил в Рязанское десантное училище.
С 1992 по 1997 год служил в воздушно-десантных войсках, а затем в войсках гражданской обороны.
С 2000 по 2007 работал в Главном управлении МЧС России по Бурятии. Затем был назначен начальником управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ.
С 2016 по 2018 работал заместителем руководителя республиканского агентства ГО и ЧС – начальником отдела мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
В декабре 2021 года получил пост первого заместителя руководителя администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях стало известно, что добровольцем на спецоперацию отправился главврач БСМП Вячеслав Дондоков. Он будет трудиться военным врачом.