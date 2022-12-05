Из-за сильной непогоды там трижды ограничивали движение
Министр транспорта Бурятии Александр Гоге сообщил, что участки дороги в Прибайкальском и Баргузинском районах, где прошли снегопады и метели, находятся на особом контроле.
- Три раза останавливали движение на этих участках. На протяжении недели без остановки шёл снегопад с большим ветром. «Содержанцам» очень тяжело было осуществлять свою работу. Глава республики Алексей Цыденов всю неделю ездил с рабочими поездками в Баргузинский и Прибайкальский район. Он сам увидел, что работа ведётся и необходимое количество техники на объектах присутствует. Эти участки на особом контроле, - сообщил на брифинге Гоге.
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 ноября из-за непогоды в Баргузинском районе ограничили движение общественного транспорта. Из-за метели видимость тогда была практически нулевой.
На прошлой неделе сильный снегопад затруднил движение в обоих районах. На дороге была плохая видимость и снежные заносы. Водителей просили воздержаться от поездок в этом направлении.
Из-за сложных погодных условий произошли дорожные аварии. Одна из последних зафиксирована 3 декабря в Баргузинском района, где столкнулись три автомобиля.
Минтранс Бурятии взял на особый контроль дорожную ситуацию в двух районах
Власть, Фото:
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