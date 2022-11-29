В Баргузинском районе Бурятии ограничили движение из-за метеоусловий

Движение ограничили из-за снегопада и нулевой видимости
В Баргузинском районе Бурятии ограничили движение автобусов из-за сложных метеоусловий. Из-за снегопада и сильного ветра видимость упала практически до нулевой.
- В связи со сложившейся ситуацией в Баргузинском районе ограничено движение общественного транспорта, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Автомобилистов просят по возможности отказаться от поездок в этом направлении.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера утром в условиях снегопада в Баргузинском районе произошло ДТП со смертельным исходом
. Пожилой водитель «ВАЗ-21043» погиб в столкновении с Hyundai Elantra.
Движение ограничили из-за снегопада и нулевой видимости
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