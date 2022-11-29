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В Баргузинском районе Бурятии ограничили движение из-за метеоусловий

В Баргузинском районе Бурятии ограничили движение из-за метеоусловий
Общество, 
Движение ограничили из-за снегопада и нулевой видимости

В Баргузинском районе Бурятии ограничили движение автобусов из-за сложных метеоусловий. Из-за снегопада и сильного ветра видимость упала практически до нулевой.

- В связи со сложившейся ситуацией в Баргузинском районе ограничено движение общественного транспорта, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Автомобилистов просят по возможности отказаться от поездок в этом направлении.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера утром в условиях снегопада в Баргузинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Пожилой водитель «ВАЗ-21043» погиб в столкновении с Hyundai Elantra.

Баргузинский район дороги снег

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