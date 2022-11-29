В Баргузинском районе Бурятии ограничили движение из-за метеоусловий







Как сообщал «Байкал-Daily», вчера утром в условиях снегопада в Баргузинском районе



Как сообщал «Байкал-Daily», вчера утром в условиях снегопада в Баргузинском районе произошло ДТП со смертельным исходом . Пожилой водитель «ВАЗ-21043» погиб в столкновении с Hyundai Elantra.

В Баргузинском районе Бурятии ограничили движение автобусов из-за сложных метеоусловий. Из-за снегопада и сильного ветра видимость упала практически до нулевой.- В связи со сложившейся ситуацией в Баргузинском районе ограничено движение общественного транспорта, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Автомобилистов просят по возможности отказаться от поездок в этом направлении.