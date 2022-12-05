Аварию спровоцировал остановившийся на дороге водитель
В субботу днём, 3 декабря, в Баргузинском районе Бурятии во время густого зимнего тумана произошло ДТП с участием трёх автомобилей.
По предварительным данным, аварию спровоцировал 35-летний водитель автомобиля «Тойота Витц».
- В 300 метрах от села Баргузин водитель «Тойоты Витц» нарушил правила остановки или стоянки автомобилей на проезжей части, повлекшее созданию препятствия для движения других транспортных средств. В результате водитель автомобиля «Тойота Саксид» в условиях ограниченной видимости совершил столкновение с автомобилем «Тойота Витц». После чего автомашина «Тойота Витц» выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «УАЗ» под управлением водителя 1991 года рождения, - рассказали подробности в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии травмы получил 35-летний пассажир «УАЗа».
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 4 декабря, в Кабанском районе произошёл наезд на пешехода: пострадавший мужчина впал в кому.
В Бурятии во время тумана произошло тройное ДТП
Происшествия, Фото:
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