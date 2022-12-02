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Снегопад затруднил движение в двух районах Бурятии

Снегопад затруднил движение в двух районах Бурятии
Общество,  Фото:минтранс Бурятии
Водителей просят воздержаться от поездок

Сильный снегопад идёт на восточном побережье Байкала. Из-за этого в Прибайкальском (начиная от села Кика) и Баргузинском районах Бурятии затруднено движение на автомобильной дороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян. На дороге плохая видимость, снежные заносы.

- Просим быть внимательнее и по возможности воздержаться от поездки в этом направлении, - обратились в минтрансе Бурятии.

Сейчас 11 единиц техники работает над организацией бесперебойного проезда.

Как сообщал «Байкал-Daily», несколько дней назад, 29 ноября, из-за непогоды в Баргузинском районе и вовсе ограничили движение общественного транспорта. Из-за метели видимость тогда была практически нулевой.


Снегопад дороги

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