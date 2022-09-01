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Бурятский депутат уезжает на Донбасс учить детей

Бурятский депутат уезжает на Донбасс учить детей
Власть,  Фото:личные страницы
Оксану Бухольцеву напутствовал глава Буддийской традиционной Сангхи России

Депутат Народного Хурала Бурятии, педагог по образованию Оксана Бухольцева уезжает на работу в Донецк. Там она будет работать по специальности – преподавать в школе физику.

Об этом сообщил глава буддистов России Хамбо Лама Дамба Аюшеев на своей странице в соцсети.

- Провожаем в Донбасс уважаемую нашу Оксану Бухольцеву. Она уезжает, чтобы в Донецке преподавать в школе физику. Потому что все мужчины-преподаватели мобилизованы на защиту Родины, - написал Дамба Аюшеев.


Ранее из Бурятии на Донбасс уезжали также волонтёры в составе гуманитарной миссии. В том числе добровольцами в ДНР отправились двое сотрудников администрации Улан-Удэ, многодетные родители Елена Быкова и Виктор Зайцев. На то, чтобы помогать жителям Донбасса, оба потратили весь свой отпуск. Добровольцы работали водителями, а также формировали и доставляли воду, продукты и гуманитарную помощь населению.

Справка:

Оксана Бухольцева родилась 19 ноября 1970 года в селе Турунтаево. Окончила физико-математическом факультет Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова по специальности «физика, информатика и вычислительная техника».

В 1993 году вслед за супругом приехала в Северобайкальск, где начала трудовую деятельность учителем физики в школе №11. Муж Оксаны Бухольцевой также учитель, работать в Северобайкальске начал ещё на пятом курсе. «Пахали тогда экстерники под пятьдесят часов в неделю, это больше чем три ставки, да ещё и в разных школах», - как-то вспоминала Оксана Бухольцева.

Бухольцева работала учителем, затем завучем в ещё одной северобайкальской гимназии, а позже заняла пост директора школы №11, который освободила несколько лет назад.

Оксана Васильевна является победителем конкурсов «Директор года», «Лучшие учителя России», «Наставник будущих учёных», «Лидер образования Республики Бурятия». Проходила стажировку в Великобритании по программе «Подготовка управленческих кадров в сфере образования». Почётный работник общего образования Российской Федерации.

В 2013 году Оксана Бухольцева была избрана депутатом Народного Хурала Бурятии пятого созыва. Через пять лет, на выборах в 2018 году, переизбрана депутатом шестого созыва. Победу одержала по одномандатному округу №33 (Северобайкальск).


депутаты Народного Хурала ДНР

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