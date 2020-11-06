Бурятский депутат рассказала, как 27 лет живёт в «общаге»

Оксана Бухольцева с юмором рассказала о своём общежитии



Депутат Народного Хурала Бурятии, бывший директор школы №11 города Северобайкальск Оксана Бухольцева, оказывается, по-прежнему живёт в общежитии, куда заселилась 27 лет назад. Про этот дом на проспекте Ленинградский в Северобайкальск Бухольцева рассказывает так: «Это мое место обитания, где живу 27 лет, откуда упрыгала крыша и где идёт полным ходом ремонт на радостях после карантина».



На своей странице в соцсети Оксана Бухольцева опубликовала воспоминания, как поселилась в этом общежитии. «Хорошая история про хороших людей», - написала она.



- Многие удивляются, когда я говорю, что живу в общаге. А это дело привычки. Статус комнаты сняли только в 2008 году, - поделилась Оксана Бухольцева.



Две комнаты в общежитии получил её супруг как молодой специалист. Тогда он был ещё студентом, учился на физмате. В 1992 году к декану обратился с просьбой о помощи начальник ГорОНО Иван Антонов – срочно требовались учителя физики и математики в Северобайкальск. Готовы были взять и студентов пятых курсов. Так супруг Оксаны Бухольцевой Сергей оказался на БАМе.



- В феврале я прилетела к мужу, как соскучившаяся жена, а заодно и пройти практику в первой школе. Холод, с такси напряжёнка, куда идти... кого звать... И вот стою я у непонятного здания жд вокзала вся такая раскрасавица в пуховике цвета хаки, посадском платке с кистями и толстой сумкой на ремне. Встречай, Северобайкальск. Я ж приехала! Кое-как добралась до самой первой школы в Северобайкальске, там меня приветливо встретил молодой, энергичный и харизматичный директор Жаргал Владимирович Будаев. Даже пошёл меня проводить и показать, где живет моя вторая половина с подружками. Привёл, показал, - поделилась Оксана Бухольцева.



По её словам, они встали перед четырёхэтажным общежитием, не зная, куда же идти.



- Я смотрю, куда взор Жаргала направлен, туда же свой направляю. Он говорит: «Тут точно живет, просто не знаю какой этаж, не знаю, какая комната. И корпус только сдан. Никто друг друга не знает точно». Посмотрела я на окна, хватаю Жаргала Владимировича за рукав и говорю: «Вон мои шторы!». Зашли на 4 этаж, а меня тут и не ждали. Вот что значит – не было никакой связи. Серёжа соскочил и начал быстро хлопотать, убираться: перекладывать книги из одной стопки в другую. Пахали тогда экстерники под пятьдесят часов в неделю, это больше чем три ставки, да ещё и в разных школах. И вот это общежитие выбил для молодёжи Олег Фёдорович Цветковский, директор лицея №6, - рассказала Оксана Бухольцева.



Через год она переехала сюда вместе с сыном и бабушкой.



- И нам повезло! Мы жили не в щитовухе, как многие учителя, а в благоустроенном общежитии по решению Совета директоров и приказу «О вселении семьи молодого специалиста». Правда, сколько раз нас пыталась выселить железная дорога, в лице моего ныне хорошего наставника и друга, сколько нервов попортили нашей бабуле, да и нам. Но мы выстояли и закалились. Тут кстати пришёлся и договор со мной как с молодым специалистом аж с самой железнодорожной школой N11. И эти истории остались в прошлом. Вот так я приехала молодым специалистом и сегодня уже северобайкальский абориген, - заключила депутат Хурала.



