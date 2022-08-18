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В Улан-Удэ вернулись волонтёры из Донбасса

В Улан-Удэ вернулись волонтёры из Донбасса
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Волонтёров, которые участвовали в гуманитарной миссии, торжественно встретили в аэропорту

Сегодня в улан-удэнском аэропорту встретили добровольцев-волонтёров, вернувшихся из Донбасса. Их приветствовали родные, близкие, коллеги и друзья.

Среди них сотрудница мэрии Улан-Удэ, ведущий эксперт управления по развитию гражданских инициатив Елена Быкова. Мама троих детей весь свой отпуск потратила на то, что поработать волонтёром на Донбассе. Там она провела месяц из положенных муниципальным служащим 36 дней отпуска.

- Мы все приехали встретить наших добровольцев-волонтёров, в числе которых прилетела Елена Быкова. Ребята по порыву души решили поддержать специальную военную операцию, посчитали своим долгом в составе добровольцев-волонтёров Бурятского отделения всероссийского студенческого корпуса спасателей отправиться туда помогать, - сказал начальник управления по развитию гражданских инициатив мэрии Баир Цыбенов.

В 7:20 утра волонтёры приземлились на родной земле. Елена Быкова рассказала, как приняла для себя решение участвовать в гуманитарной миссии.

- В июне мы узнали о том, что в Бурятском региональном отделении Всероссийского студенческого корпуса спасателей набирают добровольцев для участия в гуманитарной миссии на территории ДНР и ЛНР. Каждый из нас принял решение поехать, - рассказала Елена Быкова. - Мне бы не хотелось, чтобы мои дети видели такие ужасы, что происходят сейчас там.

 
В течение месяца волонтёры из Бурятии в Донецкой и Луганской народных республиках формировали и доставляли воду и гуманитарную помощь населению. Они помогали в организации аварийно-спасательных работ. Также были доставлены предметы первой необходимости в госпиталя, медикаменты и оборудование для медицинских и детских организаций республик, подготовлены индивидуальные канцелярские наборы для детей Донбасса. За время работы скомплектовано и доставлено более 100 тонн гуманитарного груза.

- Мой коллега Виктор Анатольевич работал водителем, с нами также выполнял всю работу. На сегодняшний день он взял несколько дней передохнуть и принял для себя решение, что он остаётся и будет работать на базе корпуса спасателей, - рассказала Елена Быкова.

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