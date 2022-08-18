В Улан-Удэ вернулись волонтёры из Донбасса







В течение месяца волонтёры из Бурятии в Донецкой и Луганской народных республиках формировали и доставляли воду и гуманитарную помощь населению. Они помогали в организации аварийно-спасательных работ. Также были доставлены предметы первой необходимости в госпиталя, медикаменты и оборудование для медицинских и детских организаций республик, подготовлены индивидуальные канцелярские наборы для детей Донбасса. За время работы скомплектовано и доставлено более 100 тонн гуманитарного груза.



- Мой коллега Виктор Анатольевич работал водителем, с нами также выполнял всю работу. На сегодняшний день он взял несколько дней передохнуть и принял для себя решение, что он остаётся и будет работать на базе корпуса спасателей, - рассказала Елена Быкова.



