Прокуратура Бурятии снизила финансовые претензии к экс-главе РАЛХ

Алексей Щепин по-прежнему заявляет о своей полной невиновности
8 февраля в суде в Петрозаводске (Карелия) состоялось предварительное заседание, связанное с рассмотрением исковых требований прокуратуры Бурятии к бывшему руководителю республиканского агентства лесного хозяйства Алексею Щепину. Сейчас он занимает пост первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Карелии. Это уже второе предварительное заседание по делу. Первое состоялось 14 января, сообщает издание «Петрозаводск говорит».
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 2021 года Щепин был признан судом виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Щепин получил четыре года лишения свободы условно, однако сразу же был освобождён от наказания в связи с истечением срока давности.
Уголовное дело Щепина связано с передачей коммерческой фирме лесного участка площадью 20 га в Кабанском районе Бурятии. Там запрещены сплошные рубки деревьев, добыча полезных ископаемых, а также иная деятельность, наносящая ущерб экосистеме. По версии следствия, Щепин, исполняя обязанности руководителя агентства, зная о запрете, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения участка. После чего в течение года арендатор произвёл сплошные рубки, а также добывал полезные ископаемые. Всё это привело к изменению гидрологического режима, уничтожению мест обитания объектов животного мира, к началу эрозионных процессов и прочим негативным последствиям для экологии.
Ранее прокуратура Бурятии предъявила к Щепину иск о возмещении ущерба на сумму 52,6 миллиона рублей, который сейчас и рассматривает петрозаводский суд.
Однако недавно прокуратура снизила предъявляемую Щепину сумму ущерба до 28,8 миллиона рублей, сообщает издание «Столица на Онего».
Сам Алексей Щепин в настоящее время пытается отменить обвинительный приговор суда, после которого последовал прокурорский иск о возмещении ущерба, в вышестоящей кассационной инстанции.
- Рассмотрение жалобы, которую я подал в Кемеровский кассационный суд, запланировано на конец февраля, - сообщил журналисту «Столицы на Онего» первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин. – Повторю ещё раз, что я не способствовал выделению лесного участка, а только подписал приказ об утверждении положительного заключения группы авторитетных экспертов на разработку здесь песчано-гравийного месторождения. Поскольку я по-прежнему убеждён в своей полной невиновности, то заявил в суде ходатайство об отложении рассмотрения иска прокуратуры Бурятии до решения кассационной инстанции, которое суд удовлетворил.
Следующее заседание суда запланировано на 14 марта.
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